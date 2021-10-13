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لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة

خطف لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن الطاهر، ذهبية المركز الأول لبطولة عمان الدولية سلسلة بطولات العالم للاتحاد الدولي "WTT Youth Contender "Muscat Oman .

وجاء تحقيق الطاهر للإنجاز بعد تغلبه على منافسه القطري بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية بين الطرفين في منافسات الدور النهائي لفئة تحت 11 عاماً "فئة المواهب"؛ إذ تضمنت البطولة الفئات العمرية تحت 13 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 17، وتحت 19 عاماً للجنسين.

وأقيمت بطولة عمان الدولية للأشبال والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية وهي المعنية بالبطولات الدولية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة
سبق

خطف لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن الطاهر، ذهبية المركز الأول لبطولة عمان الدولية سلسلة بطولات العالم للاتحاد الدولي "WTT Youth Contender "Muscat Oman .

وجاء تحقيق الطاهر للإنجاز بعد تغلبه على منافسه القطري بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية بين الطرفين في منافسات الدور النهائي لفئة تحت 11 عاماً "فئة المواهب"؛ إذ تضمنت البطولة الفئات العمرية تحت 13 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 17، وتحت 19 عاماً للجنسين.

وأقيمت بطولة عمان الدولية للأشبال والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية وهي المعنية بالبطولات الدولية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
05:18 PM

لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن الطاهر، ذهبية المركز الأول لبطولة عمان الدولية سلسلة بطولات العالم للاتحاد الدولي "WTT Youth Contender "Muscat Oman .

وجاء تحقيق الطاهر للإنجاز بعد تغلبه على منافسه القطري بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية بين الطرفين في منافسات الدور النهائي لفئة تحت 11 عاماً "فئة المواهب"؛ إذ تضمنت البطولة الفئات العمرية تحت 13 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 17، وتحت 19 عاماً للجنسين.

وأقيمت بطولة عمان الدولية للأشبال والناشئين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية وهي المعنية بالبطولات الدولية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة.

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