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دماء وحشرات ولا مراقب .. مواطن يوثّق مسلخ بلدية بدر الجنوب: كارثة!

طالب بالتحقيق مع المتسبّب فيما لم تعلق أمانة نجران على الفيديو المتداول

وثّق مواطن من أهالي محافظة بدر الجنوب، مقطع فيديو لمسلخ بلدية بدر الجنوب، رصد فيه عدداً من الأغنام المعلقة وفيه بقايا دماء متناثرة وحشرات وديدان وسوء في النظافة.

وظهر بمقطع الفيديو الذي التقطه المواطن، عدم وجود مراقب أو طبيب بيطري أو عمال نظافة وإهمال في النظافة وغياب الاشتراطات الصحية.

وقال المواطن هادي اليامي: "مسلخ البلدية في بدر الجنوب ينذر بكارثة صحية، ولا نعلم مَن المسؤول عمّا يحدث، أو مَن يقف خلف هذه الكارثة البيئة والإنسانية"، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبّب في تعرُّض صحة المواطنين للخطر.

واستغرب مغرِّدون عبر مواقع التواصل غياب الرقابة من أمانة منطقة نجران، وعدم الكشف على هذا المسلخ الذي لم يصل لهذا الحال إلا في ظل وجود إهمال بلدية المحافظة وغياب الرقابة من أمانة المنطقة؛ ما دعا الأهالي إلى ذبح الذبائح بأنفسهم بدلاً من العمالة المشغِّلة للمسلخ؛ وما زال على وضعه الحالي دون تحرُّك من الجهات المختصة.

فيما لم تصدر أمانة نجران أيّ بيان أو تعلّق على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل المختلفة.

محافظة بدر الجنوب مسلخ بلدية بدر الجنوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دماء وحشرات ولا مراقب .. مواطن يوثّق مسلخ بلدية بدر الجنوب: كارثة!
سبق

وثّق مواطن من أهالي محافظة بدر الجنوب، مقطع فيديو لمسلخ بلدية بدر الجنوب، رصد فيه عدداً من الأغنام المعلقة وفيه بقايا دماء متناثرة وحشرات وديدان وسوء في النظافة.

وظهر بمقطع الفيديو الذي التقطه المواطن، عدم وجود مراقب أو طبيب بيطري أو عمال نظافة وإهمال في النظافة وغياب الاشتراطات الصحية.

وقال المواطن هادي اليامي: "مسلخ البلدية في بدر الجنوب ينذر بكارثة صحية، ولا نعلم مَن المسؤول عمّا يحدث، أو مَن يقف خلف هذه الكارثة البيئة والإنسانية"، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبّب في تعرُّض صحة المواطنين للخطر.

واستغرب مغرِّدون عبر مواقع التواصل غياب الرقابة من أمانة منطقة نجران، وعدم الكشف على هذا المسلخ الذي لم يصل لهذا الحال إلا في ظل وجود إهمال بلدية المحافظة وغياب الرقابة من أمانة المنطقة؛ ما دعا الأهالي إلى ذبح الذبائح بأنفسهم بدلاً من العمالة المشغِّلة للمسلخ؛ وما زال على وضعه الحالي دون تحرُّك من الجهات المختصة.

فيما لم تصدر أمانة نجران أيّ بيان أو تعلّق على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل المختلفة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

دماء وحشرات ولا مراقب .. مواطن يوثّق مسلخ بلدية بدر الجنوب: كارثة!

طالب بالتحقيق مع المتسبّب فيما لم تعلق أمانة نجران على الفيديو المتداول

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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وثّق مواطن من أهالي محافظة بدر الجنوب، مقطع فيديو لمسلخ بلدية بدر الجنوب، رصد فيه عدداً من الأغنام المعلقة وفيه بقايا دماء متناثرة وحشرات وديدان وسوء في النظافة.

وظهر بمقطع الفيديو الذي التقطه المواطن، عدم وجود مراقب أو طبيب بيطري أو عمال نظافة وإهمال في النظافة وغياب الاشتراطات الصحية.

وقال المواطن هادي اليامي: "مسلخ البلدية في بدر الجنوب ينذر بكارثة صحية، ولا نعلم مَن المسؤول عمّا يحدث، أو مَن يقف خلف هذه الكارثة البيئة والإنسانية"، مطالباً بالتحقيق ومحاسبة المتسبّب في تعرُّض صحة المواطنين للخطر.

واستغرب مغرِّدون عبر مواقع التواصل غياب الرقابة من أمانة منطقة نجران، وعدم الكشف على هذا المسلخ الذي لم يصل لهذا الحال إلا في ظل وجود إهمال بلدية المحافظة وغياب الرقابة من أمانة المنطقة؛ ما دعا الأهالي إلى ذبح الذبائح بأنفسهم بدلاً من العمالة المشغِّلة للمسلخ؛ وما زال على وضعه الحالي دون تحرُّك من الجهات المختصة.

فيما لم تصدر أمانة نجران أيّ بيان أو تعلّق على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل المختلفة.

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