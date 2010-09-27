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حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55

عدد الوفيات يرتفع إلى 8990

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 .

وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.


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حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55
سبق

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 .

وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.


27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
09:20 PM

حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55

عدد الوفيات يرتفع إلى 8990

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 .

وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.


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