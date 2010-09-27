وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.

وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 .

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-27 سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 . وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.



27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 09:20 PM

حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55 عدد الوفيات يرتفع إلى 8990





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سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 .

وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة.



