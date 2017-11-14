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"إثراء" يستضيف "فكر 17" لبحث تحديات الفكر العربي الجديد ومقوماته

يُعقد لأول مرة في المملكة ويستمر 4 أيام بفعاليات وجلسات نقاش منوعة

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي "فكر 17"، في الفترة من 5- 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق (2- 5 ديسمبر) 2019م في مدينة الظهران، وسط حضور رفيع المستوى من مسؤولين وسياسيين ومفكرين، يتقدمهم رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
يُعقد المؤتمر تحت شعار"نحو فكر عربي جديد"، ويبحث على مدى أربعة أيام عناصر الفكر الجديد ومقوماته، وفق جدول زمني يتضمن جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات عامة، وثمان جلسات متخصصة.
ويتناول المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، بالشراكة مع مركز"إثراء"، الحاجة الملحة لمراجعة تيارات الفكر العربي والمفاهيم السائدة فيها، في ضوء التحديات والتغيرات التي تحدث في العالم.
من جهتها، أوضحت المدير المكلف لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" فاطمة الراشد، أن مشاركة المركز في المؤتمر تأتي تماشيًا مع رؤيته في تنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والأدب والثقافة والابتكار، ودعم جهود المملكة في سعيها الحثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، التي تهدف بدورها إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على قواعد راسخة من القيم الإنسانية.
وأضافت "الراشد": تأتي هذه الاستضافة باعتبار"إثراء" منبرًا ثقافيًّا بارزًا يعزز أهمية الحوار الهادف وتبادل الأفكار كصرح من صروح المعرفة في المملكة، وكمنتدى للتعاون العائد بالفائدة على كافة أطراف الحوار، بالإضافة إلى كونه تجسيدًا عمليًّا لرسالة "إثراء"، الرامية إلى إطلاق الإمكانيات البشرية عبر تطوير المعرفة وإلهام الابتكار؛ مؤكدة أهمية دعم المركز لمؤتمر الفكر العربي عبر إيجاد منصة للتبادل الثقافي في المنطقة، وتعزيز الهوية والموهبة العربية، ودفعها نحو التطوير والتجديد الفعال.

الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي مؤسسة الفكر العربي فكر 17

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يستضيف "فكر 17" لبحث تحديات الفكر العربي الجديد ومقوماته
سبق

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي "فكر 17"، في الفترة من 5- 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق (2- 5 ديسمبر) 2019م في مدينة الظهران، وسط حضور رفيع المستوى من مسؤولين وسياسيين ومفكرين، يتقدمهم رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
يُعقد المؤتمر تحت شعار"نحو فكر عربي جديد"، ويبحث على مدى أربعة أيام عناصر الفكر الجديد ومقوماته، وفق جدول زمني يتضمن جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات عامة، وثمان جلسات متخصصة.
ويتناول المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، بالشراكة مع مركز"إثراء"، الحاجة الملحة لمراجعة تيارات الفكر العربي والمفاهيم السائدة فيها، في ضوء التحديات والتغيرات التي تحدث في العالم.
من جهتها، أوضحت المدير المكلف لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" فاطمة الراشد، أن مشاركة المركز في المؤتمر تأتي تماشيًا مع رؤيته في تنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والأدب والثقافة والابتكار، ودعم جهود المملكة في سعيها الحثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، التي تهدف بدورها إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على قواعد راسخة من القيم الإنسانية.
وأضافت "الراشد": تأتي هذه الاستضافة باعتبار"إثراء" منبرًا ثقافيًّا بارزًا يعزز أهمية الحوار الهادف وتبادل الأفكار كصرح من صروح المعرفة في المملكة، وكمنتدى للتعاون العائد بالفائدة على كافة أطراف الحوار، بالإضافة إلى كونه تجسيدًا عمليًّا لرسالة "إثراء"، الرامية إلى إطلاق الإمكانيات البشرية عبر تطوير المعرفة وإلهام الابتكار؛ مؤكدة أهمية دعم المركز لمؤتمر الفكر العربي عبر إيجاد منصة للتبادل الثقافي في المنطقة، وتعزيز الهوية والموهبة العربية، ودفعها نحو التطوير والتجديد الفعال.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:29 PM

"إثراء" يستضيف "فكر 17" لبحث تحديات الفكر العربي الجديد ومقوماته

يُعقد لأول مرة في المملكة ويستمر 4 أيام بفعاليات وجلسات نقاش منوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي "فكر 17"، في الفترة من 5- 8 ربيع الثاني 1441هـ الموافق (2- 5 ديسمبر) 2019م في مدينة الظهران، وسط حضور رفيع المستوى من مسؤولين وسياسيين ومفكرين، يتقدمهم رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
يُعقد المؤتمر تحت شعار"نحو فكر عربي جديد"، ويبحث على مدى أربعة أيام عناصر الفكر الجديد ومقوماته، وفق جدول زمني يتضمن جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات عامة، وثمان جلسات متخصصة.
ويتناول المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، بالشراكة مع مركز"إثراء"، الحاجة الملحة لمراجعة تيارات الفكر العربي والمفاهيم السائدة فيها، في ضوء التحديات والتغيرات التي تحدث في العالم.
من جهتها، أوضحت المدير المكلف لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" فاطمة الراشد، أن مشاركة المركز في المؤتمر تأتي تماشيًا مع رؤيته في تنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر في حقول الفكر والأدب والثقافة والابتكار، ودعم جهود المملكة في سعيها الحثيث نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية، التي تهدف بدورها إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على قواعد راسخة من القيم الإنسانية.
وأضافت "الراشد": تأتي هذه الاستضافة باعتبار"إثراء" منبرًا ثقافيًّا بارزًا يعزز أهمية الحوار الهادف وتبادل الأفكار كصرح من صروح المعرفة في المملكة، وكمنتدى للتعاون العائد بالفائدة على كافة أطراف الحوار، بالإضافة إلى كونه تجسيدًا عمليًّا لرسالة "إثراء"، الرامية إلى إطلاق الإمكانيات البشرية عبر تطوير المعرفة وإلهام الابتكار؛ مؤكدة أهمية دعم المركز لمؤتمر الفكر العربي عبر إيجاد منصة للتبادل الثقافي في المنطقة، وتعزيز الهوية والموهبة العربية، ودفعها نحو التطوير والتجديد الفعال.

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