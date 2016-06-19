الأرقام ترصد .. تراجع الأسعار يهيمن على المنتجات العقارية .. 0.5 % للسكني

المؤشر يسهم في اتخاذ القرارات المصيرية داخل مشاريع القطاع .. 0.4 % للتجاري

شهد القطاع العقاري السعودي تحولات جذرية في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استحداث وزارة للإسكان، التي حرصت في إطار مهمتها الأولى؛ وهي إيجاد حلول سريعة لمشكلة السكن في المملكة على دفع القطاع إلى خفض أسعار منتجاته العقارية، بنسب متفاوتة ومتدرجة، وبخاصة منتج الأراضي البيضاء.

وإذا كانت "الارتجالية" و"الضبابية" تخيمان على نسب تراجع الأسعار من منطقة إلى أخرى، في السنوات الأولى من تأسيس الوزارة، فإن هذه النسب، بدأت تتضح في معالمها أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة، وباتت أمراً واقعاً، يستشعره المستهلك النهائي للمنتجات العقارية، ويعزز من تراجع الأسعار، اتجاه الوزارة إلى الإعلان عن منتجات عقارية، وتسليمها إلى مستحقيها بشكل منتظم، الأمر الذي أحدث تأثيراً واضحاً ومباشراً على خريطة الأسعار، ودفعها إلى التراجع بنسب "مرضية"، سواء للمستهلك النهائي، أو لشركات التطوير العقاري.

أهمية مؤشر العقار

وبعيداً عن تأكيدات العقاريين أو المتخصصين فيما يخص نسب خفض أسعار المنتجات العقارية، الذي قد يساوره بعض الشك أو التخمين أو الاستنتاج غير الدقيق، فقد حرصت الهيئة العامة للإحصاء على رصد التغيرات الدقيقة، في أسعار المنتجات العقارية، بمختلف أنواعها من خلال "الرقم القياسي لأسعار العقارات"، الذي يركز على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيّمها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى.

ويهدف الرقم القياسي لأسعار العقارات، إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة، تقيس السوق العقاري بالمملكة، وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، كما يعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتجاه القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على 3 قطاعات رئيسة، تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من "قطعة أرض وعمارة وفيلا وشقة وبيت"، والقطاع التجاري، ويتكون من "قطعة أرض وعمارة ومعرض ومحل ومركز تجاري"، والقطاع الزراعي، ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

أسعار الربع الأول

وفي الربع الأول من العام الجاري (2019)، سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، انخفاضا نسبته 0.4 % في الربع الأول، مقارنة بالربع الرابع من 2018 بحسب تقرير الرقم القياسي، لأسعار العقارات الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 1.80 في الربع الأول 2019 مقارنة بـ 4.80 في الربع الرابع من 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0.5 %، والقطاع التجاري بنسبة 0.4 %، والقطاع الزراعي بنسبة 0.2 % مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق.

وشهد القطاع السكني للربع الأول من 2019 انخفاضاً في الأراضي السكنية، بنسبة 0.5%، مقارنة بالربع الرابع من 2018، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة 0.6 %، في حين ارتفع كل من الفلل بنسبة 0.1 % والشقق بنسبة 0.2 %، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة 0.2 %، وبالنسبة للقطاع التجاري، فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالريع السابق، بنسبة 0.4 %، كما انخفضت المعارض والمحال بنسبة 0.3 % في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 0.3 %، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.2 %.

ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.