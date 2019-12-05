"العمل" تحتفي باليوم العالمي للتطوع بـ13 ورشة تدريبية منوعة

تستهدف 13 منطقة لتحقيق أهداف رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع

بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، تقيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -ممثلة في الإدارة العامة للتطوع- برنامجًا بعنوان "آليات ومعايير العمل التطوعي في القطاع غير الربحي" في مدينة الرياض.

ويتناول البرنامج عدة محاور، من أهمها التطوع في رؤية المملكة 2030، والمعيار الوطني السعودي للتطوع، ومواصفة إدارة التطوع في المنظمات، بالإضافة إلى أساسيات إدارة المتطوعين.

وستقوم الإدارة العامة للتطوع بعمل 13 ورشة تدريبية في 13 منطقة؛ لتفعيل برامج هذا اليوم العالمي، وإثراء المجتمع بالمواضيع المتعلقة بالعمل التطوعي؛ إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، كما تقوم بعدة مبادرات قيمة؛ منها مبادرة "وحدات التطوع" التي تسعى إلى تأسيس 350 وحدة تطوع؛ لتمكين وتفعيل العمل التطوعي في الجهات الحكومية وغير الربحية؛ من أجل بناء القدرات المؤسسية الملائمة، وتوحيد منهجية العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع، وتعزيز القيم المجتمعية السامية.

وتسعى الإدارة لإطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية لنشر ثقافة التطوع بشكل مستمر وفعال، كذلك تنفيذ العديد من الورش والندوات التي تساعد على تقارب الآراء، وإثراء العمل التطوعي بالأفكار والخبرات المميزة.