النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض.. إخماد حريق في مستودع للخيام بحي المناخ

الدفاع المدني: الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

الدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. إخماد حريق في مستودع للخيام بحي المناخ
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:25 PM

الرياض.. إخماد حريق في مستودع للخيام بحي المناخ

الدفاع المدني: الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,377

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ.

وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,755
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة