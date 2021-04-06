"التراث" تختتم برنامج تدريب الحرفيين والحرفيات على مهارات التسويق

ورش عمل شهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً في مختلف مناطق المملكة

اختتمت هيئة التراث البرنامج التدريبي "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين"، الذي نظمته بالتعاون مع منصة "مهارات Google" على مدار الستة أشهر الماضية، والذي تسعى الهيئة من خلاله إلى دعم النشاط الحرفي في المملكة، وتأهيل العاملين فيه.



وشهدت ورش عمل البرنامج إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق المملكة، حيث أقيمت 24 جلسة تدريبية، خصصت نصفها للتدريب في مجالات الحرف ومنتجاتها التي قدمها قطاع الحرف والصناعات اليدوية في الهيئة، من خلال نخبة من المدربين الحرفيين، فيما تطرق النصف الآخر من الجلسات إلى أساسيات التسويق الرقمي والتعريف بالحرف وكيفية تسويق مخرجها النهائي، وخطوات إنشاء الخطط التسويقية، وتأسيس المواقع الإلكترونية بتقديمٍ من منصة "مهارات "Google.

وتهدف هيئة التراث من برنامج "مهارات التسويق الرقمي للحرفيين"، إلى تقديم حلول لمشاكل تسويق منتوجات الصناعات التقليدية والحرفية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى إكساب المهارات الرقمية لمستفيدي الهيئة من الحرفيّين والحرفيّات، وبناء وتطوير القدرات من خلال تدريبهم على المهارات الحرفية والرقمية.