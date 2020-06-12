شاهد.. مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل ١٩ جامعاً في الشرقية

ضمن تنفيذ مبادرة "جمعة آمنة" التي تستهدف أكثر من 5 آلاف مصلّ

تواصل إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، جهودها في التوعية لمنع انتشار فيروس كورونا في 19 جامعاً على مدى أسبوعين ضمن مبادرة "جمعة آمنة"، التي تنفّذها بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المصلين.

وأوضحت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع، أن الفرق التابعة للتجمع من مستشفيات متعددة بدأت منذ وقت مبكر من التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية لتنظيم المصلين في جوامع عدة في مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية شملت: الجبيل ورأس تنورة والدمام والقطيف والقرية العليا والنعيرية والخبر وسلوى والرفيعة من خلال مبادرة "جمعة آمنة" في أسبوعها الثاني، الهادفة إلى تعزيز تطبيق إجراءات الوقاية، إضافة إلى توعية المصلين غير المتحدثين للغة العربية بعدة لغات مختلفة بالإجراءات الصحيحة، وذلك بمشاركة 120 متخصصاً في التوعية الصحية.

وذكرت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أنه تم خلال المبادرة توعية أكثر من خمسة آلاف مصلٍ، إضافة إلى توزيع كمامات طبية ومعقمات على المصلين والتأكيد على تطبيق التباعد الجسدي عند الدخول لأداء الصلاة.

وتم التركيز من خلال المبادرة على المساجد والجوامع التي يرتادها المقيمون الناطقون بغير العربية كهدف لتوعيتهم بشكل أكبر.

وجاءت هذه المبادرة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والقيام بدورها تجاه مجتمعه ووطنه.