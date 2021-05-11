حصل النقيب الدكتور صيدلي عبدالله بن عوض المطيري، أحد منسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص الصحة الإلكترونية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"المطيري" يحصد الماجستير في الصحة الإلكترونية
حصل النقيب الدكتور صيدلي عبدالله بن عوض المطيري، أحد منسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص الصحة الإلكترونية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"المطيري" يحصد الماجستير في الصحة الإلكترونيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:52 PM
"المطيري" يحصد الماجستير في الصحة الإلكترونية
حصل النقيب الدكتور صيدلي عبدالله بن عوض المطيري، أحد منسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على درجة الماجستير في تخصص الصحة الإلكترونية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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