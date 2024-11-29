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"مدينة المستقبل": ملتزمون بإنهاء المشروع في الوقت المحدد

خبرات عالمية وكوادر محلية يسابقون الزمن لتسليمه للعملاء

يسابق القائمون على مشروع "مدينة المستقبل" الزمن من خلال العمل المتواصل على إنهاء المشروع وتسليمه للعملاء في وقته المحدد، يتجلى ذلك من خلال استكمال أعمال إنشاءات البنية التحتية للمشروع الذي يقع في الجزء الشمال الشرقي بمدينة الرياض وعلى مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كانت لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، إضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في السعودية.

وأكد المهندس "بيتر بوكستن" مدير مشروع مدينة المستقبل، أن المشروع يوفر خدمات وتصاميم لمنتجات سكنية مميزة تتحقق فيها أعلى متطلبات جودة التنفيذ، حيث صممت البنية التحتية للمشروع بأعلى المعايير وتمت تغطية كل الخدمات من شبكة المياه والصرف الصحي وكذلك الإنارة لتقديم خدمات متكاملة تتوافق مع الحياة الحديثة، إضافة إلى شبكة صرف صحي موصولة بكل المناطق، وشبكة لتصريف السيول، ومنظومة طرق في جميع أنحاء المشروع لتسهيل حركة السير، حيث تم تصميم المشروع والاعتناء بأدق تفاصيله.

ويتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة ينعم سكانها بجودة الحياة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض، حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، تضم 4415 منتجاً سكنياً تتنوّع بين فلل سكنية وأراضٍ، متكاملة البنية التحتية، وكان المشروع قد أعلن في وقت سابق اكتمال المراحل الثلاث الأولى للحجوزات والبدء بالمرحلة الرابعة.

وتعد "مدينة المستقبل" مشروعاً متكامل الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، إضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام، وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض، الأمر الذي يكسبه قيمة إضافية، ويوفر المشروع مركزاً مخصصاً للمبيعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدينة المستقبل": ملتزمون بإنهاء المشروع في الوقت المحدد
سبق

يسابق القائمون على مشروع "مدينة المستقبل" الزمن من خلال العمل المتواصل على إنهاء المشروع وتسليمه للعملاء في وقته المحدد، يتجلى ذلك من خلال استكمال أعمال إنشاءات البنية التحتية للمشروع الذي يقع في الجزء الشمال الشرقي بمدينة الرياض وعلى مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كانت لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، إضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في السعودية.

وأكد المهندس "بيتر بوكستن" مدير مشروع مدينة المستقبل، أن المشروع يوفر خدمات وتصاميم لمنتجات سكنية مميزة تتحقق فيها أعلى متطلبات جودة التنفيذ، حيث صممت البنية التحتية للمشروع بأعلى المعايير وتمت تغطية كل الخدمات من شبكة المياه والصرف الصحي وكذلك الإنارة لتقديم خدمات متكاملة تتوافق مع الحياة الحديثة، إضافة إلى شبكة صرف صحي موصولة بكل المناطق، وشبكة لتصريف السيول، ومنظومة طرق في جميع أنحاء المشروع لتسهيل حركة السير، حيث تم تصميم المشروع والاعتناء بأدق تفاصيله.

ويتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة ينعم سكانها بجودة الحياة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض، حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، تضم 4415 منتجاً سكنياً تتنوّع بين فلل سكنية وأراضٍ، متكاملة البنية التحتية، وكان المشروع قد أعلن في وقت سابق اكتمال المراحل الثلاث الأولى للحجوزات والبدء بالمرحلة الرابعة.

وتعد "مدينة المستقبل" مشروعاً متكامل الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، إضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام، وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض، الأمر الذي يكسبه قيمة إضافية، ويوفر المشروع مركزاً مخصصاً للمبيعات.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:42 PM

"مدينة المستقبل": ملتزمون بإنهاء المشروع في الوقت المحدد

خبرات عالمية وكوادر محلية يسابقون الزمن لتسليمه للعملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسابق القائمون على مشروع "مدينة المستقبل" الزمن من خلال العمل المتواصل على إنهاء المشروع وتسليمه للعملاء في وقته المحدد، يتجلى ذلك من خلال استكمال أعمال إنشاءات البنية التحتية للمشروع الذي يقع في الجزء الشمال الشرقي بمدينة الرياض وعلى مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2.

ويشرف على إدارة المشروع العملاق طواقم هندسية مميزة من خبرات بريطانية وكندية كانت لها تجارب وممارسات في عدد من البلدان المختلفة، إضافة إلى كوادر من مهندسين سعوديين أشرفوا على إدارة مشاريع ضخمة في السعودية.

وأكد المهندس "بيتر بوكستن" مدير مشروع مدينة المستقبل، أن المشروع يوفر خدمات وتصاميم لمنتجات سكنية مميزة تتحقق فيها أعلى متطلبات جودة التنفيذ، حيث صممت البنية التحتية للمشروع بأعلى المعايير وتمت تغطية كل الخدمات من شبكة المياه والصرف الصحي وكذلك الإنارة لتقديم خدمات متكاملة تتوافق مع الحياة الحديثة، إضافة إلى شبكة صرف صحي موصولة بكل المناطق، وشبكة لتصريف السيول، ومنظومة طرق في جميع أنحاء المشروع لتسهيل حركة السير، حيث تم تصميم المشروع والاعتناء بأدق تفاصيله.

ويتم إنشاء هذه الشبكات من خلال عملية فحص دقيق للجودة من قِبل المهندسين الاستشاريين بالمشروع لتحقيق أعلى المعايير الممكنة التي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مستدامة ينعم سكانها بجودة الحياة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مشروع مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية في الرياض، حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، تضم 4415 منتجاً سكنياً تتنوّع بين فلل سكنية وأراضٍ، متكاملة البنية التحتية، وكان المشروع قد أعلن في وقت سابق اكتمال المراحل الثلاث الأولى للحجوزات والبدء بالمرحلة الرابعة.

وتعد "مدينة المستقبل" مشروعاً متكامل الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، إضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام، وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض، الأمر الذي يكسبه قيمة إضافية، ويوفر المشروع مركزاً مخصصاً للمبيعات.

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