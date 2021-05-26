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المركبة على الطوب.. شاهد لصوص يسرقون إطار سيارة بجدة ويفرون

مواطن راويًا عن خاله: غطوْا بسيارتهم وأبلغْنا الأمن وواثقون من ضبطهم

وثّقت، صباح أمس، كاميرات إحدى المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة، سرقة إطارات مركبة من قِبَل أشخاص مجهولين.

وفي التفاصيل، قال المواطن سالم الوذيناني: إن مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا في شارع أم القرى؛ حيث فوجئ بأحد إطاراتها قد سُرق ووضعت المركبة على الطوب، ولاذ اللصوص بالفرار؛ مبينًا أنه حين الرجوع لكاميرات أحد المحلات المجاورة، اكتشفوا وقوف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم، ومن ثم فك الإطار والهروب من الموقع.

وأشار المواطن إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية التي تولّت التحقيق على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم؛ مؤكدًا ثقته في الإطاحة بهم.

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المركبة على الطوب.. شاهد لصوص يسرقون إطار سيارة بجدة ويفرون
سبق

وثّقت، صباح أمس، كاميرات إحدى المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة، سرقة إطارات مركبة من قِبَل أشخاص مجهولين.

وفي التفاصيل، قال المواطن سالم الوذيناني: إن مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا في شارع أم القرى؛ حيث فوجئ بأحد إطاراتها قد سُرق ووضعت المركبة على الطوب، ولاذ اللصوص بالفرار؛ مبينًا أنه حين الرجوع لكاميرات أحد المحلات المجاورة، اكتشفوا وقوف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم، ومن ثم فك الإطار والهروب من الموقع.

وأشار المواطن إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية التي تولّت التحقيق على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم؛ مؤكدًا ثقته في الإطاحة بهم.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
11:05 AM

المركبة على الطوب.. شاهد لصوص يسرقون إطار سيارة بجدة ويفرون

مواطن راويًا عن خاله: غطوْا بسيارتهم وأبلغْنا الأمن وواثقون من ضبطهم

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سعود الدعجاني - جدة
7
2,686

وثّقت، صباح أمس، كاميرات إحدى المحلات التجارية بشارع أم القرى بحي الصفا في محافظة جدة، سرقة إطارات مركبة من قِبَل أشخاص مجهولين.

وفي التفاصيل، قال المواطن سالم الوذيناني: إن مركبة خاله عطا الله الوذيناني كانت متوقفة أمام شقته بحي الصفا في شارع أم القرى؛ حيث فوجئ بأحد إطاراتها قد سُرق ووضعت المركبة على الطوب، ولاذ اللصوص بالفرار؛ مبينًا أنه حين الرجوع لكاميرات أحد المحلات المجاورة، اكتشفوا وقوف سيارة اللصوص بجوار مركبة قريبة للتغطية على سرقتهم، ومن ثم فك الإطار والهروب من الموقع.

وأشار المواطن إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية التي تولّت التحقيق على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم؛ مؤكدًا ثقته في الإطاحة بهم.

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