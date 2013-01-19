"تنمية بديع الأفلاج" تدشن "ديوانيتنا"

بحضور جمع من الأهالي وبعض عابري الطريق

دشّنت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في الأفلاج، مساء أمس، "ديوانيتنا"، وهي عبارة عن مجلس مفتوح "بيت شعر " لتجهيز القهوة العربية وبعض الموروثات الشعبية، بحضور جمع من أهالي البديع وبعض عابري الطريق العام .



