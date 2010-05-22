الحصيني: أجواء السبت حارة بمعظم المناطق.. وهذه فرص الهطولات

قال: معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ أجواء حارة اليوم السبت على معظم مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: الطقس المتوقع اليوم السبت -إن شاء الله- أجواء حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً على معظم المناطق، وتكون معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وتابع: متوقع أن تظهر بعض السحب بعضها ممطر على الشمالية وشمال الشرقية والقصيم، ومرتفعات: الطائف والباحة وعسير وجازان مع رياح.