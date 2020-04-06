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المغرب يتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 31 إصابة جديدة.. وعدد الوفيات 70 حالة

أعلن المغرب أنه تجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن تمّ تسجيل 31 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1021 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 70 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 76 شخصاً، وتم أيضاً استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجّلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش بـ 186 حالة، ثم العاصمة الرباط بـ 181، فيما لم تسجل أي حالة بجهة وادي الذهب؛ أقصى جنوب المملكة المغربية.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب يتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المغرب أنه تجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن تمّ تسجيل 31 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1021 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 70 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 76 شخصاً، وتم أيضاً استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجّلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش بـ 186 حالة، ثم العاصمة الرباط بـ 181، فيما لم تسجل أي حالة بجهة وادي الذهب؛ أقصى جنوب المملكة المغربية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:18 AM

المغرب يتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 31 إصابة جديدة.. وعدد الوفيات 70 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلن المغرب أنه تجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا، بعد أن تمّ تسجيل 31 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1021 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 70 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 76 شخصاً، وتم أيضاً استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجّلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش بـ 186 حالة، ثم العاصمة الرباط بـ 181، فيما لم تسجل أي حالة بجهة وادي الذهب؛ أقصى جنوب المملكة المغربية.

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