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الأعلى في الشرق الأوسط .. هذه تكلفة الطعام والشراب يوميًا في المملكة

بسبب السياحة والتوجهات المستقبلية

كشفت وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل المتخصصة في الأبحاث والاستثمارات والاستشارات عن نتائج التقرير الخاص بالمأكولات والمشروبات بعنوان "مستقبل المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية" حول توجهات قطاع المأكولات والمشروبات، والتي أشارت نتائجه إلى أن قيمة القطاع في المملكة تبلغ 45 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب من 170 مليار ريال سعودي وليقترب يوميًا 450 مليون ريال يوميًا ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

يرجح التقرير الصادر استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.


وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تنمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة وبحسب التقرير ساهم قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 وهو ما يبرز أيضاً أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد السعودي بشكل عام.
وتعليقاً على التقرير قال ألكسيس ماركو فارفاتسوليس مدير وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع تجاوز تعداد سكان المملكة 34 مليون نسمة بنهاية عام 2019 تعد السعودية حالياً صاحبة أكبر سوق محلي للمأكولات والمشروبات بين دول الخليج وفي ضوء التغير السريع في التركيبة السكانية بما في ذلك تنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع تبرز العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع كما نتوقع أن تسهم جهود التحديث والتنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة في إحداث تحولات كبيرة على سوق منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المملكة خلال السنوات القادمة".

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الأعلى في الشرق الأوسط .. هذه تكلفة الطعام والشراب يوميًا في المملكة
سبق

كشفت وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل المتخصصة في الأبحاث والاستثمارات والاستشارات عن نتائج التقرير الخاص بالمأكولات والمشروبات بعنوان "مستقبل المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية" حول توجهات قطاع المأكولات والمشروبات، والتي أشارت نتائجه إلى أن قيمة القطاع في المملكة تبلغ 45 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب من 170 مليار ريال سعودي وليقترب يوميًا 450 مليون ريال يوميًا ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

يرجح التقرير الصادر استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.


وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تنمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة وبحسب التقرير ساهم قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 وهو ما يبرز أيضاً أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد السعودي بشكل عام.
وتعليقاً على التقرير قال ألكسيس ماركو فارفاتسوليس مدير وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع تجاوز تعداد سكان المملكة 34 مليون نسمة بنهاية عام 2019 تعد السعودية حالياً صاحبة أكبر سوق محلي للمأكولات والمشروبات بين دول الخليج وفي ضوء التغير السريع في التركيبة السكانية بما في ذلك تنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع تبرز العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع كما نتوقع أن تسهم جهود التحديث والتنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة في إحداث تحولات كبيرة على سوق منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المملكة خلال السنوات القادمة".

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:48 PM

الأعلى في الشرق الأوسط .. هذه تكلفة الطعام والشراب يوميًا في المملكة

بسبب السياحة والتوجهات المستقبلية

A A A
خالد خليل - الرياض
7
9,833

كشفت وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل المتخصصة في الأبحاث والاستثمارات والاستشارات عن نتائج التقرير الخاص بالمأكولات والمشروبات بعنوان "مستقبل المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية" حول توجهات قطاع المأكولات والمشروبات، والتي أشارت نتائجه إلى أن قيمة القطاع في المملكة تبلغ 45 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب من 170 مليار ريال سعودي وليقترب يوميًا 450 مليون ريال يوميًا ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

يرجح التقرير الصادر استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.


وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تنمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة وبحسب التقرير ساهم قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 وهو ما يبرز أيضاً أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد السعودي بشكل عام.
وتعليقاً على التقرير قال ألكسيس ماركو فارفاتسوليس مدير وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع تجاوز تعداد سكان المملكة 34 مليون نسمة بنهاية عام 2019 تعد السعودية حالياً صاحبة أكبر سوق محلي للمأكولات والمشروبات بين دول الخليج وفي ضوء التغير السريع في التركيبة السكانية بما في ذلك تنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع تبرز العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع كما نتوقع أن تسهم جهود التحديث والتنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة في إحداث تحولات كبيرة على سوق منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المملكة خلال السنوات القادمة".

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