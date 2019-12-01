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مركز هيئة جهام يدشن لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين

ضمن البرامج التوعوية للرئاسة العامة لهيئة المعروف في الرياض

أنشأ مركز هيئة جهام، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين بالمركز من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

مركز هيئة جهام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز هيئة جهام يدشن لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين
سبق

أنشأ مركز هيئة جهام، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين بالمركز من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
06:11 PM

مركز هيئة جهام يدشن لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين

ضمن البرامج التوعوية للرئاسة العامة لهيئة المعروف في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنشأ مركز هيئة جهام، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين بالمركز من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

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