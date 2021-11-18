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جهات صحية تتفاعل مع "سبق" وتتبنى حالة "أشواق العنزي"

إحدى منسوبات وزارة الصحة وكانت قد تعرضت لحادث مروري

تفاعلت عدة جهات طبية بالمملكة مع قصة الممرضة "أشواق العنزي" -إحدى منسوبات وزارة الصحة بالقريات وأخصائية علاج طبيعي بمستشفى القريات العام- التي تعرضت لحادث مروري أثناء ذهابها للاحتفال باليوم الوطني بالقريات، حيث ذكر زوجها في تصريح لـ"سبق" أنها تعاني من عدة إصابات حرجة وتجد صعوبة في الحركة والتنفس، مناشداً عبر "سبق" وزارة الصحة بعلاج زوجته بمستشفى متطور تجد فيه العلاج الذي تحتاجه.

وقال لـ"سبق" "سعد العنزي" زوج المريضة، إنه تلقى عدة اتصالات من جهات صحية تعرض نقل زوجته وعلاجها، منها مدينة الملك سعود الطبية التي تتعالج بها "أشواق"، حيث ذكروا له أنهم بصدد استمرار علاجها وعدم نقلها لمستشفى أهلي كما كان مقرراً لها، كما تلقى اتصالاً من "صحة القصيم" يستفسرون فيه عن حالتها الصحية، بالإضافة لوزارة الدفاع الذي كان حوّل نفس حالتها، وأنه حالياً بانتظار القرار النهائي من هذه الجهات لكي يتم نقلها وتلقيها العلاج.

وقدم "العنزي" شكره للجهات الصحية من وزارة الصحة ووزارة الدفاع، والتي سارعت بالتفاعل مع وضع "أشواق" الصحي، متمنياً سرعة تلقيها العلاج اللازم؛ نظراً لوضعها الصحي الحرج.

كما تفاعل موقع "تويتر" مع حالة "أشواق" التي نشرتها "سبق" وحقق هاشتاج #أشواق_العنزي المرتبة الأولى في المملكة بعد نشر مغردين مئات التغريدات المطالبة بعلاجها ونقلها لمستشفيات متطورة.

أشواق العنزي القريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهات صحية تتفاعل مع "سبق" وتتبنى حالة "أشواق العنزي"
سبق

تفاعلت عدة جهات طبية بالمملكة مع قصة الممرضة "أشواق العنزي" -إحدى منسوبات وزارة الصحة بالقريات وأخصائية علاج طبيعي بمستشفى القريات العام- التي تعرضت لحادث مروري أثناء ذهابها للاحتفال باليوم الوطني بالقريات، حيث ذكر زوجها في تصريح لـ"سبق" أنها تعاني من عدة إصابات حرجة وتجد صعوبة في الحركة والتنفس، مناشداً عبر "سبق" وزارة الصحة بعلاج زوجته بمستشفى متطور تجد فيه العلاج الذي تحتاجه.

وقال لـ"سبق" "سعد العنزي" زوج المريضة، إنه تلقى عدة اتصالات من جهات صحية تعرض نقل زوجته وعلاجها، منها مدينة الملك سعود الطبية التي تتعالج بها "أشواق"، حيث ذكروا له أنهم بصدد استمرار علاجها وعدم نقلها لمستشفى أهلي كما كان مقرراً لها، كما تلقى اتصالاً من "صحة القصيم" يستفسرون فيه عن حالتها الصحية، بالإضافة لوزارة الدفاع الذي كان حوّل نفس حالتها، وأنه حالياً بانتظار القرار النهائي من هذه الجهات لكي يتم نقلها وتلقيها العلاج.

وقدم "العنزي" شكره للجهات الصحية من وزارة الصحة ووزارة الدفاع، والتي سارعت بالتفاعل مع وضع "أشواق" الصحي، متمنياً سرعة تلقيها العلاج اللازم؛ نظراً لوضعها الصحي الحرج.

كما تفاعل موقع "تويتر" مع حالة "أشواق" التي نشرتها "سبق" وحقق هاشتاج #أشواق_العنزي المرتبة الأولى في المملكة بعد نشر مغردين مئات التغريدات المطالبة بعلاجها ونقلها لمستشفيات متطورة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
03:05 PM

جهات صحية تتفاعل مع "سبق" وتتبنى حالة "أشواق العنزي"

إحدى منسوبات وزارة الصحة وكانت قد تعرضت لحادث مروري

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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تفاعلت عدة جهات طبية بالمملكة مع قصة الممرضة "أشواق العنزي" -إحدى منسوبات وزارة الصحة بالقريات وأخصائية علاج طبيعي بمستشفى القريات العام- التي تعرضت لحادث مروري أثناء ذهابها للاحتفال باليوم الوطني بالقريات، حيث ذكر زوجها في تصريح لـ"سبق" أنها تعاني من عدة إصابات حرجة وتجد صعوبة في الحركة والتنفس، مناشداً عبر "سبق" وزارة الصحة بعلاج زوجته بمستشفى متطور تجد فيه العلاج الذي تحتاجه.

وقال لـ"سبق" "سعد العنزي" زوج المريضة، إنه تلقى عدة اتصالات من جهات صحية تعرض نقل زوجته وعلاجها، منها مدينة الملك سعود الطبية التي تتعالج بها "أشواق"، حيث ذكروا له أنهم بصدد استمرار علاجها وعدم نقلها لمستشفى أهلي كما كان مقرراً لها، كما تلقى اتصالاً من "صحة القصيم" يستفسرون فيه عن حالتها الصحية، بالإضافة لوزارة الدفاع الذي كان حوّل نفس حالتها، وأنه حالياً بانتظار القرار النهائي من هذه الجهات لكي يتم نقلها وتلقيها العلاج.

وقدم "العنزي" شكره للجهات الصحية من وزارة الصحة ووزارة الدفاع، والتي سارعت بالتفاعل مع وضع "أشواق" الصحي، متمنياً سرعة تلقيها العلاج اللازم؛ نظراً لوضعها الصحي الحرج.

كما تفاعل موقع "تويتر" مع حالة "أشواق" التي نشرتها "سبق" وحقق هاشتاج #أشواق_العنزي المرتبة الأولى في المملكة بعد نشر مغردين مئات التغريدات المطالبة بعلاجها ونقلها لمستشفيات متطورة.

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