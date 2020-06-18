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بـ1331 حالة.. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.. والوفيات 2339

أعلنت إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.

ووفق "رويترز"، قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالاً، لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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بـ1331 حالة.. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا
سبق

أعلنت إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.

ووفق "رويترز"، قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالاً، لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:47 PM

بـ1331 حالة.. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.. والوفيات 2339

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إندونيسيا، يوم الخميس، تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.

ووفق "رويترز"، قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالاً، لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.

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