شاهد.. "وثيقة القمّة" فيلم يحمل رسالة أمير عسير لأهالي رجال ألمع

تم إنتاجه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين

تداول المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيلماً تحت عنوان "وثيقة القمّة"، تم إنتاجه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.



وتقول منتجة الفيلم وصاحبة فكرته منى خليل آل ناصر، إن الفكرة بدأت عندما طُرحت ورحب بها الأمير تركي بن طلال، وتضمنت مقترحين وافق عليهما، حيث كان الأول المشاركة في المعرض الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير، بعدد من الأجنحة التي تحكي تراث المنطقة وموروثها، إضافة لإبراز مواهب عدد من شباب وشابات المنطقة أمام ضيوف المؤتمر الذين قدموا من سبع عشرة دولة، بالإضافة للمملكة، والذي استمر أربعة أيام بفندق قصر أبها.



وأضافت: أما المقترح الثاني فقد طرحت فكرته على أمير منطقة عسير، وكانت تدور حول الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، حيث تقوم طفلة طالبات ابتدائية الشعبين بتهنئة زميلاتها، وأهل حيها، وسكان المحافظة، وتقدم لهم الورد بمناسبة اليوم الوطني لبلادنا الغالية، ثم تودعهم لتقدم التهنئة باسمهم جميعاً لأمير المنطقة، وقد رحب بالفكرة، وبدأنا في تنفيذ الفيلم بجهود شخصية.



وختمت: ورغم ارتباطاته وكثرة مشاغله، فقد استقبلنا أمير المنطقة عدة مرات، كان آخرها خلال عقد جلسات المؤتمر الدولي للبيئة في فندق قصر أبها، ورحب بالطفلة، وتفضل سموه بكتابة رسالة تحمل شعار يومنا الوطني المجيد، وطلب من الطفلة إيصالها لزميلاتها وصديقاتها وأهلها في محافظة رجال ألمع.