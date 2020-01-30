"أيتام تبوك" تعقد جمعيتها العمومية وتقرُّ عددًا من التوصيات

استعرضت التقرير المالي للعامَيْن الماضيَيْن والرؤية لميزانية 2020م

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عُقد بحضور أغلب أعضاء الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وحضور مندوب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك عبد الحكيم الرشيدي.

وقد اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مصوَّر عن أهم البرامج والأنشطة المنفَّذة خلال الفترة الماضية. كذلك تناول الاجتماع استعراض التقرير المالي للجمعية لعام 2018م، ولعام 2019، وكذلك التصور والرؤية للميزانية التقديرية لعام 2020م.

وقد بدأت الجلسة العمومية بكلمة الجمعية، ألقاها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن خالد الفقير، استعرض فيها عددًا من الإنجازات التي تحققت في الجمعية خلال العام الماضي، وأهمها حصول الجمعية على قطعة أرض، وإنشاء المخططات الخاصة، والترخيص استعدادًا لطرح مشروع إنشاء مبنى الجمعية للتنفيذ، وتوقيع العديد من الاتفاقات مع الجهات الحكومية، والشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص.





وفي نهاية اجتماع الجمعية العمومية دعا نائب رئيس المجلس الأعضاء لعقد جمعية غير اعتيادية، تم فيها مناقشة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء، وتم فتح المجال لترشح الأعضاء لمجلس الإدارة في دورته القادمة، وفتح المجال لجميع المواطنين الراغبين بالتقدم لعضوية الجمعية العمومية للجمعية بعد استيفاء الشروط الخاصة.