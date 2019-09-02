النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: #تطبيق _وصال لخدمة الأسر المتعففة والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم

سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.
ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.
وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط:
www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal
ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.
وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: #تطبيق _وصال لخدمة الأسر المتعففة والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم
سبق

سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.
ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.
وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط:
www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal
ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.
وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
12:22 PM

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: #تطبيق _وصال لخدمة الأسر المتعففة والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,805

سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.
ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.
وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط:
www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal
ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.
وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,770
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,359
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,289
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,642

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة