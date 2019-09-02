سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية. ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي. وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط: www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات. وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: #تطبيق _وصال لخدمة الأسر المتعففة والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-02 سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.

ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط:

www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal

ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.

وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 12:22 PM

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: #تطبيق _وصال لخدمة الأسر المتعففة والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم





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سجل تطبيق "وصال" نجاحًا كبيرًا، وساهَمَ في الوصول إلى العديد من الأسر المحتاجة المتعففة لسدّ احتياجاتها وفك كربتها.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أنشأت تطبيق "وصال" على الأجهزة الذكية، في مبادرة منها تتيح لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاجين والمتعففين وإرسالها إلى الوزارة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ومن ثم تتأكد الوزارة من صحة المعلومات، ويتم توجيه الدعوة لهم عن طريق الضمان الاجتماعي؛ للاستفادة من أحد البرامج الضمانية.

ويهدف "وصال" إلى تسهيل الوصول للمحتاجين في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الممارسات الخاطئة مثل نشر بيانات المحتاجين أو تصويرهم في برامج التواصل الاجتماعي.

وسهّلت الوزارة لفاعلي الخير طريقة استخدام التطبيق بخطوات ميسرة، تبدأ بتسجيل فاعل الخير بياناته الشخصية عبر هذا الرابط:

www.mlsd.gov.sa/ar/query/wesal

ثم تسجيل بيانات المتعفف مع كتابة شرح مبسط لحالته وظروفه، ثم رفع البيانات للوزارة ليقوم فريق مختص بدراسة الحالة وتحديد مدى احتياج المتعفف وإكمال بقية الإجراءات.

وقد شهدت الفترة الماضية، وصول فريق الباحثين الاجتماعيين المكلفين بهذا الأمر للعديد من المتعففين عن طريق هذا التطبيق الذي يأتي ضمن المبادرات المتواصلة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.