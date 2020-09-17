"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

السادسة لهذا العام وامتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة لهذا العام (2020م) لاستيراد كمية (540) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2020م).

وصرّح المحافظ بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (7) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وعدد (2) باخرة لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزونات المحلية منه؛ حيث سَبَق أن تعاقدت المؤسسة هذا العام على (5) دفعات بكمية تُقَدر بنحو (4.5) مليون طن.