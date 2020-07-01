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"السعدوي" يكشف موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

مدير إدارة "قياس": فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب

كشف مدير إدارة القياس والاختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله السعدوي، عن موعد انطلاقة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بعد 4 أشهر، "في شهر نوفمبر المقبل"، مشيراً إلى أن الرخصة تمثل وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب يكون حاملها مؤهلاً لممارسة مهنة التعليم وتجدد كل 5 سنوات.

وقال في تصريح لقناة الإخبارية عن موعد إتاحة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين "بداية الاختبارات للدفعة الأولى من المتقدمين للرخصة ستكون في شهر 11 ميلادي المقبل، وبعدها تقريبا بـ 6 أشهر ستبدأ الفترة الثانية، مؤكداً أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جندت كل إمكاناتها لاستيعاب المعلمين كافة المتقدمين للرخصة المهنية ويسّرت لحصولهم على الرخصة المناسبة وفقاً للاشتراطات التي وضعتها اللائحة".

وأضاف: إن الرخصة تهدف الى رفع جودة أداء المعلمين من خلال تحقيق المعايير المهنية وتحفيزهم للتطوير وإيجاد بيئات تعليمية لتنمية الإبداع وتبادل الخبرات بينهم والترقي عبر مسارات مهنية حددتها اللائحة التعليمية الجديدة؛ تتيح لهم فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب من خلال الانتقال من رتبة إلى أخرى.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعدوي" يكشف موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين
سبق

كشف مدير إدارة القياس والاختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله السعدوي، عن موعد انطلاقة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بعد 4 أشهر، "في شهر نوفمبر المقبل"، مشيراً إلى أن الرخصة تمثل وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب يكون حاملها مؤهلاً لممارسة مهنة التعليم وتجدد كل 5 سنوات.

وقال في تصريح لقناة الإخبارية عن موعد إتاحة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين "بداية الاختبارات للدفعة الأولى من المتقدمين للرخصة ستكون في شهر 11 ميلادي المقبل، وبعدها تقريبا بـ 6 أشهر ستبدأ الفترة الثانية، مؤكداً أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جندت كل إمكاناتها لاستيعاب المعلمين كافة المتقدمين للرخصة المهنية ويسّرت لحصولهم على الرخصة المناسبة وفقاً للاشتراطات التي وضعتها اللائحة".

وأضاف: إن الرخصة تهدف الى رفع جودة أداء المعلمين من خلال تحقيق المعايير المهنية وتحفيزهم للتطوير وإيجاد بيئات تعليمية لتنمية الإبداع وتبادل الخبرات بينهم والترقي عبر مسارات مهنية حددتها اللائحة التعليمية الجديدة؛ تتيح لهم فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب من خلال الانتقال من رتبة إلى أخرى.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
02:08 PM

"السعدوي" يكشف موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

مدير إدارة "قياس": فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف مدير إدارة القياس والاختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالله السعدوي، عن موعد انطلاقة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بعد 4 أشهر، "في شهر نوفمبر المقبل"، مشيراً إلى أن الرخصة تمثل وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب يكون حاملها مؤهلاً لممارسة مهنة التعليم وتجدد كل 5 سنوات.

وقال في تصريح لقناة الإخبارية عن موعد إتاحة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين "بداية الاختبارات للدفعة الأولى من المتقدمين للرخصة ستكون في شهر 11 ميلادي المقبل، وبعدها تقريبا بـ 6 أشهر ستبدأ الفترة الثانية، مؤكداً أن هيئة تقويم التعليم والتدريب جندت كل إمكاناتها لاستيعاب المعلمين كافة المتقدمين للرخصة المهنية ويسّرت لحصولهم على الرخصة المناسبة وفقاً للاشتراطات التي وضعتها اللائحة".

وأضاف: إن الرخصة تهدف الى رفع جودة أداء المعلمين من خلال تحقيق المعايير المهنية وتحفيزهم للتطوير وإيجاد بيئات تعليمية لتنمية الإبداع وتبادل الخبرات بينهم والترقي عبر مسارات مهنية حددتها اللائحة التعليمية الجديدة؛ تتيح لهم فرصة للترقي الوظيفي وزيادات مالية في الرواتب من خلال الانتقال من رتبة إلى أخرى.

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