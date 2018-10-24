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السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو

فاز في اللقاء النهائي على اللاعب السويدي في وزن 51

حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية في وزن 51 عقب تجاوزه في اللقاء النهائي لاعب المنتخب السويدي في صراع البطولة الدولية، التي دارت رحاها بمدينة "ايندهوفن بهولندا" خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2021، وظفر الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78، بميداليتين برونزيتين بعد خسارته في نصف النهائي أمام البريطاني والإسباني، وكان من أبرز المنتخبات المشاركة "روسيا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد وبلجيكا"، وغيرها من الدول المتقدمة.

ورأس الوفد السعودي العميد ركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، والإداري ناصر القحطاني.

وجهاز فني بقيادة الروسي "قربان بوجداييف"، والمدرب الوطني محمد القحطاني، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

ومثل المنتخب السعودي في الصراع الدولي طاقم مكون من: نواف حسين، ومحمد آل مداوي، وعمر الزير، ورياض الظافري، وسامي خيبري، وعلي المبروك.

من جانبه بارك العميد شداد المنجز السعودي في هذه المشاركة، وقال: حققنا أكثر من هدف لعل أبرزها الاحتكاك مع لاعبين يحملون مستويات عالية على الصعيد العالمي، علاوة على كشف المستويات الفنية للمدرب الجديد الذي تعرف على قدرات اللاعب السعودي قبل أن يرسم الاستراتيجية في المنافسات المقبلة.

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السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو
سبق

حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية في وزن 51 عقب تجاوزه في اللقاء النهائي لاعب المنتخب السويدي في صراع البطولة الدولية، التي دارت رحاها بمدينة "ايندهوفن بهولندا" خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2021، وظفر الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78، بميداليتين برونزيتين بعد خسارته في نصف النهائي أمام البريطاني والإسباني، وكان من أبرز المنتخبات المشاركة "روسيا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد وبلجيكا"، وغيرها من الدول المتقدمة.

ورأس الوفد السعودي العميد ركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، والإداري ناصر القحطاني.

وجهاز فني بقيادة الروسي "قربان بوجداييف"، والمدرب الوطني محمد القحطاني، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

ومثل المنتخب السعودي في الصراع الدولي طاقم مكون من: نواف حسين، ومحمد آل مداوي، وعمر الزير، ورياض الظافري، وسامي خيبري، وعلي المبروك.

من جانبه بارك العميد شداد المنجز السعودي في هذه المشاركة، وقال: حققنا أكثر من هدف لعل أبرزها الاحتكاك مع لاعبين يحملون مستويات عالية على الصعيد العالمي، علاوة على كشف المستويات الفنية للمدرب الجديد الذي تعرف على قدرات اللاعب السعودي قبل أن يرسم الاستراتيجية في المنافسات المقبلة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
09:34 PM

السعودي "الظافري" يحصد الميدالية الذهبية بالبطولة الدولية للتايكوندو

فاز في اللقاء النهائي على اللاعب السويدي في وزن 51

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري، الميدالية الذهبية في وزن 51 عقب تجاوزه في اللقاء النهائي لاعب المنتخب السويدي في صراع البطولة الدولية، التي دارت رحاها بمدينة "ايندهوفن بهولندا" خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2021، وظفر الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78، بميداليتين برونزيتين بعد خسارته في نصف النهائي أمام البريطاني والإسباني، وكان من أبرز المنتخبات المشاركة "روسيا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد وبلجيكا"، وغيرها من الدول المتقدمة.

ورأس الوفد السعودي العميد ركن شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، والإداري ناصر القحطاني.

وجهاز فني بقيادة الروسي "قربان بوجداييف"، والمدرب الوطني محمد القحطاني، وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

ومثل المنتخب السعودي في الصراع الدولي طاقم مكون من: نواف حسين، ومحمد آل مداوي، وعمر الزير، ورياض الظافري، وسامي خيبري، وعلي المبروك.

من جانبه بارك العميد شداد المنجز السعودي في هذه المشاركة، وقال: حققنا أكثر من هدف لعل أبرزها الاحتكاك مع لاعبين يحملون مستويات عالية على الصعيد العالمي، علاوة على كشف المستويات الفنية للمدرب الجديد الذي تعرف على قدرات اللاعب السعودي قبل أن يرسم الاستراتيجية في المنافسات المقبلة.

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