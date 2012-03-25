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"الربيعة" يوقع اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز تأهيل طبي ومركز رعاية أولية

تعزيزاً لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

وقّع وزير الصحة د. توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية مع كل من: إبراهيم الموسى لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة، وكذلك مع عبدالله بن محمد الغملاس لإنشاء مركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

وتأتي الاتفاقيتان تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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"الربيعة" يوقع اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز تأهيل طبي ومركز رعاية أولية
سبق

وقّع وزير الصحة د. توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية مع كل من: إبراهيم الموسى لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة، وكذلك مع عبدالله بن محمد الغملاس لإنشاء مركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

وتأتي الاتفاقيتان تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:14 AM

"الربيعة" يوقع اتفاقيتي شراكة مجتمعية لإنشاء مركز تأهيل طبي ومركز رعاية أولية

تعزيزاً لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030

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عبدالله البرقاوي - الرياض
8
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وقّع وزير الصحة د. توفيق الربيعة اتفاقيتي شراكة مجتمعية مع كل من: إبراهيم الموسى لإنشاء مركز للتأهيل الطبي وعيادات أسنان بمحافظة المجمعة، وكذلك مع عبدالله بن محمد الغملاس لإنشاء مركز رعاية أولية بمركز نعجان بمحافظة الخرج.

وتأتي الاتفاقيتان تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، مشاركًا للقطاع الحكومي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين.

يُذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.

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