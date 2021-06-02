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الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

تحدد جلسات المحاكمة ولائحة الاتهام فيما بعد

أحالت محكمة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن التي هزت المملكة أخيرًا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف حسن زيد حسين آل هاشم".

وأضافت الوكالة أنه جرى رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية.

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الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة
سبق

أحالت محكمة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن التي هزت المملكة أخيرًا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف حسن زيد حسين آل هاشم".

وأضافت الوكالة أنه جرى رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:24 PM

الأردن يحيل باسم عوض والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

تحدد جلسات المحاكمة ولائحة الاتهام فيما بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحالت محكمة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن التي هزت المملكة أخيرًا، إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف حسن زيد حسين آل هاشم".

وأضافت الوكالة أنه جرى رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية.

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