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"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الكندي

"ترودو" دعا مواطنيه لتلقي اللقاح

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه عوارض شديدة.

وقال "ترودو" على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية، أنا بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا رئيس الوزراء الكنديين إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

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"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الكندي
سبق

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه عوارض شديدة.

وقال "ترودو" على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية، أنا بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا رئيس الوزراء الكنديين إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:55 PM

"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الكندي

"ترودو" دعا مواطنيه لتلقي اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه مصاب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه عوارض شديدة.

وقال "ترودو" على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصي إيجابية، أنا بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع مع اتباع توجيهات هيئة الصحة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعا رئيس الوزراء الكنديين إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

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