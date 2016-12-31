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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية

ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني

تواصل إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، استعداداتها لترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لكل المراحل في جميع المدارس "بنين وبنات"، داخل المُحافظة ومكتب التعليم بالفرشة والمراكز الإدارية التابعة لها، ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا، اليوم، على خطة وآلية ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية من داخل مقر مستودعات الإدارة.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير تعليم سراة عبيدة للشؤون المدرسية، ومدير التجهيزات المدرسية، ومدير المستودعات.

واطلع على خطة استلام شحنات المقررات، وسير فرز المقررات، ثم عملية ترحيلها وفق خطة مدروسة لجميع المدارس، مع متابعة دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقدم "العلكمي" شكره لجميع العاملين على خطة الترحيل، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وتسخير كل الإمكانات لضمان وصول المقررات لجميع المدارس وفق الخطة المرسومة لذلك.

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مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية
سبق

تواصل إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، استعداداتها لترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لكل المراحل في جميع المدارس "بنين وبنات"، داخل المُحافظة ومكتب التعليم بالفرشة والمراكز الإدارية التابعة لها، ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا، اليوم، على خطة وآلية ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية من داخل مقر مستودعات الإدارة.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير تعليم سراة عبيدة للشؤون المدرسية، ومدير التجهيزات المدرسية، ومدير المستودعات.

واطلع على خطة استلام شحنات المقررات، وسير فرز المقررات، ثم عملية ترحيلها وفق خطة مدروسة لجميع المدارس، مع متابعة دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقدم "العلكمي" شكره لجميع العاملين على خطة الترحيل، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وتسخير كل الإمكانات لضمان وصول المقررات لجميع المدارس وفق الخطة المرسومة لذلك.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
04:54 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يتابع خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية

ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني

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علي حفول - سراة عبيدة
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تواصل إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، استعداداتها لترحيل وتوزيع المقررات الدراسية لكل المراحل في جميع المدارس "بنين وبنات"، داخل المُحافظة ومكتب التعليم بالفرشة والمراكز الإدارية التابعة لها، ضمن استعدادات الإدارة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

ووقف مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا، اليوم، على خطة وآلية ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية من داخل مقر مستودعات الإدارة.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير تعليم سراة عبيدة للشؤون المدرسية، ومدير التجهيزات المدرسية، ومدير المستودعات.

واطلع على خطة استلام شحنات المقررات، وسير فرز المقررات، ثم عملية ترحيلها وفق خطة مدروسة لجميع المدارس، مع متابعة دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقدم "العلكمي" شكره لجميع العاملين على خطة الترحيل، ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل وتسخير كل الإمكانات لضمان وصول المقررات لجميع المدارس وفق الخطة المرسومة لذلك.

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