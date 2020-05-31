لم ييأس مسن كفيف من فتح أبواب الجوامع لإقامة صلاة الجمعة طيلة إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بسبب جائحة كورونا فأصبح يتردد على جامع "السراجي" بحوطة بني تميم في كل جمعة . وفي هذا الإطار علق أهالي حوطة بني تميم على صورة الشيخ سعود إبراهيم الرقيب وهو يتكئ على جدار الجامع في مشهد يتكرر كل جمعة بقولهم: كعادته الأسبوعية لذهابه باكرًا لصلاة الجمعة يحدوه أمل أن تفتح المساجد وتقام صلاة الجمعة، رجل ذهب نور عينيه وبقي نور فؤاده، تعلق قلبه بالمساجد كلما نودي للصلاة سارع إليها بشوق شديد رغبة منه في أن ينال القلب ارتياحه الذي لا يتهيأ بمتاع الدنيا وإن عظم . فمن جانبه قال علي آل عثمان في تغريدة له على تويتر: تداول أهالي حوطة بني تميم صورة مؤثرة للشيخ سعود بن إبراهيم الرقيب كفيف البصر وقد أسند ظهره بجدار جامع السراجي بعد أن وصله وحيدًا من على مسافة ٢٠٠ متر وقضى وقته في ذكر الله والصلاة على نبيه مبتغيًا أجر التبكير إلى صلاة الجمعة في مشهد معبر لكل مقصر في أمر الصلاة . من جهته قال ابنه لـ "سبق": لأكثر من 60 عامًا يعمل والدي مؤذنًا ومواظبًا على أداء عمله بانتظام، واعتاد على الذهاب للجامع في كل جمعة كعادته في بقية الصلوات في الذهاب بوقت مبكر، وبعد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة واصل في عمله مؤذنًا في مسجده، ولكن الوالد كفيف ولم يطلع على الأخبار سوى بالتنويه على ترديد "الصلاة في بيوتكم" في آذان ويفعل ذلك في كل آذان . وأضاف: يسمع والدي بين الحين والآخر أنه سوف يتم إقامة صلاة الجمعة فيذهب كل جمعة من الساعة التاسعة للجامع ويبقى ساندًا ظهره على جدار الجامع متأملًا أن تفتح أبوابه وتقام الصلاة وبعد الانتظار يرجع للبيت مرة أخرى . واختتم: كانت فرحة الوالد اليوم بإقامة صلاة الجماعة لا توصف، متطلعاً إلى إكمال فرحته بسرعة إنهاء معوقات إجراءات بناء مبنى مسجده الجديد وإنهاء معاناة المصلين من المبنى البديل، مناشداً وزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق ذلك.

ذهب نور عينيه وبقي نور فؤاده... قصة مسن كفيف مع إغلاق المساجد وفتحها مسلّم الهواملة سبق 2020-05-31 لم ييأس مسن كفيف من فتح أبواب الجوامع لإقامة صلاة الجمعة طيلة إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بسبب جائحة كورونا فأصبح يتردد على جامع "السراجي" بحوطة بني تميم في كل جمعة .



وفي هذا الإطار علق أهالي حوطة بني تميم على صورة الشيخ سعود إبراهيم الرقيب وهو يتكئ على جدار الجامع في مشهد يتكرر كل جمعة بقولهم: كعادته الأسبوعية لذهابه باكرًا لصلاة الجمعة يحدوه أمل أن تفتح المساجد وتقام صلاة الجمعة، رجل ذهب نور عينيه وبقي نور فؤاده، تعلق قلبه بالمساجد كلما نودي للصلاة سارع إليها بشوق شديد رغبة منه في أن ينال القلب ارتياحه الذي لا يتهيأ بمتاع الدنيا وإن عظم .



فمن جانبه قال علي آل عثمان في تغريدة له على تويتر: تداول أهالي حوطة بني تميم صورة مؤثرة للشيخ سعود بن إبراهيم الرقيب كفيف البصر وقد أسند ظهره بجدار جامع السراجي بعد أن وصله وحيدًا من على مسافة ٢٠٠ متر وقضى وقته في ذكر الله والصلاة على نبيه مبتغيًا أجر التبكير إلى صلاة الجمعة في مشهد معبر لكل مقصر في أمر الصلاة .



من جهته قال ابنه لـ "سبق": لأكثر من 60 عامًا يعمل والدي مؤذنًا ومواظبًا على أداء عمله بانتظام، واعتاد على الذهاب للجامع في كل جمعة كعادته في بقية الصلوات في الذهاب بوقت مبكر، وبعد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة واصل في عمله مؤذنًا في مسجده، ولكن الوالد كفيف ولم يطلع على الأخبار سوى بالتنويه على ترديد "الصلاة في بيوتكم" في آذان ويفعل ذلك في كل آذان .



وأضاف: يسمع والدي بين الحين والآخر أنه سوف يتم إقامة صلاة الجمعة فيذهب كل جمعة من الساعة التاسعة للجامع ويبقى ساندًا ظهره على جدار الجامع متأملًا أن تفتح أبوابه وتقام الصلاة وبعد الانتظار يرجع للبيت مرة أخرى .



واختتم: كانت فرحة الوالد اليوم بإقامة صلاة الجماعة لا توصف، متطلعاً إلى إكمال فرحته بسرعة إنهاء معوقات إجراءات بناء مبنى مسجده الجديد وإنهاء معاناة المصلين من المبنى البديل، مناشداً وزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق ذلك.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 05:31 PM

ذهب نور عينيه وبقي نور فؤاده... قصة مسن كفيف مع إغلاق المساجد وفتحها ظل يتردد على جامع "السراجي" بحوطة بني تميم ويتكئ على جداره وكأنه لم يغلق





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لم ييأس مسن كفيف من فتح أبواب الجوامع لإقامة صلاة الجمعة طيلة إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بسبب جائحة كورونا فأصبح يتردد على جامع "السراجي" بحوطة بني تميم في كل جمعة .



وفي هذا الإطار علق أهالي حوطة بني تميم على صورة الشيخ سعود إبراهيم الرقيب وهو يتكئ على جدار الجامع في مشهد يتكرر كل جمعة بقولهم: كعادته الأسبوعية لذهابه باكرًا لصلاة الجمعة يحدوه أمل أن تفتح المساجد وتقام صلاة الجمعة، رجل ذهب نور عينيه وبقي نور فؤاده، تعلق قلبه بالمساجد كلما نودي للصلاة سارع إليها بشوق شديد رغبة منه في أن ينال القلب ارتياحه الذي لا يتهيأ بمتاع الدنيا وإن عظم .



فمن جانبه قال علي آل عثمان في تغريدة له على تويتر: تداول أهالي حوطة بني تميم صورة مؤثرة للشيخ سعود بن إبراهيم الرقيب كفيف البصر وقد أسند ظهره بجدار جامع السراجي بعد أن وصله وحيدًا من على مسافة ٢٠٠ متر وقضى وقته في ذكر الله والصلاة على نبيه مبتغيًا أجر التبكير إلى صلاة الجمعة في مشهد معبر لكل مقصر في أمر الصلاة .



من جهته قال ابنه لـ "سبق": لأكثر من 60 عامًا يعمل والدي مؤذنًا ومواظبًا على أداء عمله بانتظام، واعتاد على الذهاب للجامع في كل جمعة كعادته في بقية الصلوات في الذهاب بوقت مبكر، وبعد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة واصل في عمله مؤذنًا في مسجده، ولكن الوالد كفيف ولم يطلع على الأخبار سوى بالتنويه على ترديد "الصلاة في بيوتكم" في آذان ويفعل ذلك في كل آذان .



وأضاف: يسمع والدي بين الحين والآخر أنه سوف يتم إقامة صلاة الجمعة فيذهب كل جمعة من الساعة التاسعة للجامع ويبقى ساندًا ظهره على جدار الجامع متأملًا أن تفتح أبوابه وتقام الصلاة وبعد الانتظار يرجع للبيت مرة أخرى .



واختتم: كانت فرحة الوالد اليوم بإقامة صلاة الجماعة لا توصف، متطلعاً إلى إكمال فرحته بسرعة إنهاء معوقات إجراءات بناء مبنى مسجده الجديد وإنهاء معاناة المصلين من المبنى البديل، مناشداً وزارة الشؤون الإسلامية في تحقيق ذلك.