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في محاضرة بالأحساء.. "العناد": الإعلام دوره أساسي في تنمية الولاء للوطن

سلط الضوء على أهمية احترام وحدة الوطن ولغته الرسمية وثقافته

تحدث عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود "الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد"، في محاضرة نوعية جاءت ضمن برنامج أدبي الأحساء الإثرائي لصيف هذا العام "صيفي .. ثقافي"، مساء الثلاثاء ٢٩ شوال ١٤٤٠هـ الثاني من يوليو ٢٠١٩م؛ عن دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية.

وقد تمحورت المحاضرة حول مفهوم الوحدة الوطنية، ووسائل الإعلام والوحدة الوطنية، وخصائص البيئة الجماهيرية الحديثة.

وتناول المحاضر الإعلام السعودي والوحدة الوطنية، وركز على الدور الفاعل والمهم للإعلام بشتى وسائله ومنصاته في تعزيز أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة ببناء الثقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

وقال "العناد": مفهوم الوحدة الوطنية يتداخل مع مفهوم الأمن الوطني؛ فبتحقُّق الوحدة الوطنية يتحقق الأمن الوطني، وتنطلق عجلة البناء والتنمية، فالإعلام لاعب أساس في تنمية وتقوية الولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن واستقراره.

وأضاف: الإعلام الناجح هو الذي يخرج من دائرة التقليدية والاهتمام بالذات الضيقة إلى الاهتمام بالمجتمع وما يدور فيه من إنجازات وقضايا، وهذا يتطلب التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والاتصال الجديدة بثقة وشجاعة، مع تحمل المسؤولية الوطنية التي تقتضي عدم الانسحاب أو المجاملة أو السلبية بأي شكل من الأشكال.

وأردف: المحافظة على مكتسبات الوطن وسمعته فوق كل اعتبار، وعلى الإعلامي أن يكون مدركًا للحقيقة فلا ينساق وراء الأخبار الكاذبة، بل يجب التحقق من مصادرها وأهدافها، مع حتمية التمييز بين المصادر الموثوقة والأخرى الكاذبة المغرضة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيزها من خلال مواجهة الدعوات المضللة الهدّامة والتصدّي لدعوات الطائفية والقبلية والمناطقية.

وقال "العناد": الوطن هو بيت الجميع، وهو الكيان الذي يجب على الإعلام أن يكون حائط صد لكل من يحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره.

وفتح المجال للمداخلات التي جاءت في موضوع المحاضرة؛ حيث تحدث المستشار الإعلامي الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري، فأثنى على المحاضرة مؤكدًا أنها جاءت في وقتها.

وقال: الإعلام هو سلاح خطير يجب التعامل معه باحترافية ووعي، ونشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها ونثني على وعي الشباب والشابات السعوديين في التعامل معها، وحرصهم على متابعة ما يحاك ضد وطنهم؛ وبالتالي التصدي لتلك المغالطات والأكاذيب في تلاحم ووطنية فذة.

وتعددت المداخلات والأسئلة التي علق عليها المحاضر، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المحاضر ومدير الأمسية هاشم الثنيان. وطلب من الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور أحمد الشهري أن يتفضلا بتسليم شهادات التكريم للإعلاميين والإعلاميات الذين كرمهم النادي على هامش هذه المحاضرة، والذين تجاوز عددهم 50 إعلاميًّا وإعلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في محاضرة بالأحساء.. "العناد": الإعلام دوره أساسي في تنمية الولاء للوطن
سبق

تحدث عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود "الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد"، في محاضرة نوعية جاءت ضمن برنامج أدبي الأحساء الإثرائي لصيف هذا العام "صيفي .. ثقافي"، مساء الثلاثاء ٢٩ شوال ١٤٤٠هـ الثاني من يوليو ٢٠١٩م؛ عن دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية.

وقد تمحورت المحاضرة حول مفهوم الوحدة الوطنية، ووسائل الإعلام والوحدة الوطنية، وخصائص البيئة الجماهيرية الحديثة.

وتناول المحاضر الإعلام السعودي والوحدة الوطنية، وركز على الدور الفاعل والمهم للإعلام بشتى وسائله ومنصاته في تعزيز أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة ببناء الثقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

وقال "العناد": مفهوم الوحدة الوطنية يتداخل مع مفهوم الأمن الوطني؛ فبتحقُّق الوحدة الوطنية يتحقق الأمن الوطني، وتنطلق عجلة البناء والتنمية، فالإعلام لاعب أساس في تنمية وتقوية الولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن واستقراره.

وأضاف: الإعلام الناجح هو الذي يخرج من دائرة التقليدية والاهتمام بالذات الضيقة إلى الاهتمام بالمجتمع وما يدور فيه من إنجازات وقضايا، وهذا يتطلب التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والاتصال الجديدة بثقة وشجاعة، مع تحمل المسؤولية الوطنية التي تقتضي عدم الانسحاب أو المجاملة أو السلبية بأي شكل من الأشكال.

وأردف: المحافظة على مكتسبات الوطن وسمعته فوق كل اعتبار، وعلى الإعلامي أن يكون مدركًا للحقيقة فلا ينساق وراء الأخبار الكاذبة، بل يجب التحقق من مصادرها وأهدافها، مع حتمية التمييز بين المصادر الموثوقة والأخرى الكاذبة المغرضة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيزها من خلال مواجهة الدعوات المضللة الهدّامة والتصدّي لدعوات الطائفية والقبلية والمناطقية.

وقال "العناد": الوطن هو بيت الجميع، وهو الكيان الذي يجب على الإعلام أن يكون حائط صد لكل من يحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره.

وفتح المجال للمداخلات التي جاءت في موضوع المحاضرة؛ حيث تحدث المستشار الإعلامي الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري، فأثنى على المحاضرة مؤكدًا أنها جاءت في وقتها.

وقال: الإعلام هو سلاح خطير يجب التعامل معه باحترافية ووعي، ونشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها ونثني على وعي الشباب والشابات السعوديين في التعامل معها، وحرصهم على متابعة ما يحاك ضد وطنهم؛ وبالتالي التصدي لتلك المغالطات والأكاذيب في تلاحم ووطنية فذة.

وتعددت المداخلات والأسئلة التي علق عليها المحاضر، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المحاضر ومدير الأمسية هاشم الثنيان. وطلب من الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور أحمد الشهري أن يتفضلا بتسليم شهادات التكريم للإعلاميين والإعلاميات الذين كرمهم النادي على هامش هذه المحاضرة، والذين تجاوز عددهم 50 إعلاميًّا وإعلامية.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
05:47 PM

في محاضرة بالأحساء.. "العناد": الإعلام دوره أساسي في تنمية الولاء للوطن

سلط الضوء على أهمية احترام وحدة الوطن ولغته الرسمية وثقافته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تحدث عضو مجلس الشورى السابق أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود "الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العناد"، في محاضرة نوعية جاءت ضمن برنامج أدبي الأحساء الإثرائي لصيف هذا العام "صيفي .. ثقافي"، مساء الثلاثاء ٢٩ شوال ١٤٤٠هـ الثاني من يوليو ٢٠١٩م؛ عن دور الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية.

وقد تمحورت المحاضرة حول مفهوم الوحدة الوطنية، ووسائل الإعلام والوحدة الوطنية، وخصائص البيئة الجماهيرية الحديثة.

وتناول المحاضر الإعلام السعودي والوحدة الوطنية، وركز على الدور الفاعل والمهم للإعلام بشتى وسائله ومنصاته في تعزيز أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا على اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة ببناء الثقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

وقال "العناد": مفهوم الوحدة الوطنية يتداخل مع مفهوم الأمن الوطني؛ فبتحقُّق الوحدة الوطنية يتحقق الأمن الوطني، وتنطلق عجلة البناء والتنمية، فالإعلام لاعب أساس في تنمية وتقوية الولاء واللحمة الوطنية وبناء الوطن واستقراره.

وأضاف: الإعلام الناجح هو الذي يخرج من دائرة التقليدية والاهتمام بالذات الضيقة إلى الاهتمام بالمجتمع وما يدور فيه من إنجازات وقضايا، وهذا يتطلب التفاعل المستمر مع وسائل الإعلام والاتصال الجديدة بثقة وشجاعة، مع تحمل المسؤولية الوطنية التي تقتضي عدم الانسحاب أو المجاملة أو السلبية بأي شكل من الأشكال.

وأردف: المحافظة على مكتسبات الوطن وسمعته فوق كل اعتبار، وعلى الإعلامي أن يكون مدركًا للحقيقة فلا ينساق وراء الأخبار الكاذبة، بل يجب التحقق من مصادرها وأهدافها، مع حتمية التمييز بين المصادر الموثوقة والأخرى الكاذبة المغرضة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي للدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيزها من خلال مواجهة الدعوات المضللة الهدّامة والتصدّي لدعوات الطائفية والقبلية والمناطقية.

وقال "العناد": الوطن هو بيت الجميع، وهو الكيان الذي يجب على الإعلام أن يكون حائط صد لكل من يحاول النيل من وحدته وأمنه واستقراره.

وفتح المجال للمداخلات التي جاءت في موضوع المحاضرة؛ حيث تحدث المستشار الإعلامي الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري، فأثنى على المحاضرة مؤكدًا أنها جاءت في وقتها.

وقال: الإعلام هو سلاح خطير يجب التعامل معه باحترافية ووعي، ونشير إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها ونثني على وعي الشباب والشابات السعوديين في التعامل معها، وحرصهم على متابعة ما يحاك ضد وطنهم؛ وبالتالي التصدي لتلك المغالطات والأكاذيب في تلاحم ووطنية فذة.

وتعددت المداخلات والأسئلة التي علق عليها المحاضر، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المحاضر ومدير الأمسية هاشم الثنيان. وطلب من الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور أحمد الشهري أن يتفضلا بتسليم شهادات التكريم للإعلاميين والإعلاميات الذين كرمهم النادي على هامش هذه المحاضرة، والذين تجاوز عددهم 50 إعلاميًّا وإعلامية.

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