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"الأرصاد" تنبِّه منطقة مكة: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل بحرة وجدة.. وتستمر حتى الرابعة من صباح الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة .

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" تنبِّه منطقة مكة: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة .

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الخميس.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
01:15 AM

"الأرصاد" تنبِّه منطقة مكة: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل بحرة وجدة.. وتستمر حتى الرابعة من صباح الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة .

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ04.00 من صباح الخميس.

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