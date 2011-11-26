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حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي

"القريني": جرى إخلاء المريض وتقديم الخدمة الطبية المناسبة

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - مصري الجنسية - في العقد السادس من عمره إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - مصري الجنسية - في العقد السادس من عمره إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:10 PM

حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي

"القريني": جرى إخلاء المريض وتقديم الخدمة الطبية المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - مصري الجنسية - في العقد السادس من عمره إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

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