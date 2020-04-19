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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

لتوزيع 20 ألف سلة غذائية.. "غرفة جدة" تبرم اتفاقية تعاون مع "موارد مكة"

لتوزيعها على المتضررين من فيروس "كورونا" بالمحافظة

أبرمت غرفة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي، وبهدف توزيع 20 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة.

مثّل غرفة جدة في التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مدير عام الفرع عبدالله بن أحمد آل طاوي، وذلك بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم.

ويركز التعاون على توزيع السلال الغذائية التي تلبي الاحتياجات المعيشية اليومية للأسر من ذوي الاحتياج وبعض المستفيدين في محافظة جدة.

وتشمل حركة توزيع السلال الغذائية التي تتزامن مع إطلالة شهر رمضان المبارك مشاركة الجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال وفق خطة توزيع تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مع توضيح الأحياء التي يتم تغطيتها بمحافظة جدة، حيث سيكون هناك بيانات توضيحية لأعداد الأسر التي سيتم تسليمها السلال الغذائية، وكمية السلال التي يتم توزيعها، وتاريخ ومكان التوزيع والتأكد من وصول السلال للفئات المستفيدة فعلاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتوزيع 20 ألف سلة غذائية.. "غرفة جدة" تبرم اتفاقية تعاون مع "موارد مكة"
سبق

أبرمت غرفة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي، وبهدف توزيع 20 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة.

مثّل غرفة جدة في التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مدير عام الفرع عبدالله بن أحمد آل طاوي، وذلك بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم.

ويركز التعاون على توزيع السلال الغذائية التي تلبي الاحتياجات المعيشية اليومية للأسر من ذوي الاحتياج وبعض المستفيدين في محافظة جدة.

وتشمل حركة توزيع السلال الغذائية التي تتزامن مع إطلالة شهر رمضان المبارك مشاركة الجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال وفق خطة توزيع تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مع توضيح الأحياء التي يتم تغطيتها بمحافظة جدة، حيث سيكون هناك بيانات توضيحية لأعداد الأسر التي سيتم تسليمها السلال الغذائية، وكمية السلال التي يتم توزيعها، وتاريخ ومكان التوزيع والتأكد من وصول السلال للفئات المستفيدة فعلاً.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:29 PM

لتوزيع 20 ألف سلة غذائية.. "غرفة جدة" تبرم اتفاقية تعاون مع "موارد مكة"

لتوزيعها على المتضررين من فيروس "كورونا" بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أبرمت غرفة جدة اليوم اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي، وبهدف توزيع 20 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة.

مثّل غرفة جدة في التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مدير عام الفرع عبدالله بن أحمد آل طاوي، وذلك بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم.

ويركز التعاون على توزيع السلال الغذائية التي تلبي الاحتياجات المعيشية اليومية للأسر من ذوي الاحتياج وبعض المستفيدين في محافظة جدة.

وتشمل حركة توزيع السلال الغذائية التي تتزامن مع إطلالة شهر رمضان المبارك مشاركة الجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال وفق خطة توزيع تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مع توضيح الأحياء التي يتم تغطيتها بمحافظة جدة، حيث سيكون هناك بيانات توضيحية لأعداد الأسر التي سيتم تسليمها السلال الغذائية، وكمية السلال التي يتم توزيعها، وتاريخ ومكان التوزيع والتأكد من وصول السلال للفئات المستفيدة فعلاً.

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