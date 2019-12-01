"بلدية بحرة" تزيل أحواشاً وحظائر مساحتها 10 آلاف متر

أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.
والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.
أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.
والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.
بلدية بحرة
أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.
والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.
أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.
والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.