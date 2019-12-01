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"بلدية بحرة" تزيل أحواشاً وحظائر مساحتها 10 آلاف متر

بالتعاون مع الجهات الأمنية

أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.

والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.

بلدية بحرة

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"بلدية بحرة" تزيل أحواشاً وحظائر مساحتها 10 آلاف متر
سبق

أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.

والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
06:51 PM

"بلدية بحرة" تزيل أحواشاً وحظائر مساحتها 10 آلاف متر

بالتعاون مع الجهات الأمنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
1,585

أزالت بلدية بحرة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات بمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف متر مربع.

والتعديات عبارة عن حظائر وأحواش تقع في محافظة بحرة وحدا، غربي مكة المكرمة، وجرت إزالتها بشكل كلي.

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