والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا

أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة

أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".

وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.