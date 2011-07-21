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والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا

أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة

أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.

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والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا
سبق

أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
08:43 AM

والينسكي: متحور "دلتا" مسؤول عن 83% من إصابات كورونا في أمريكا

أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حالياً، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".
وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريباً منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.

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