فريق من "المساحة الجيولوجية" للتأكد من أنظمة "فلترة مياه زمزم" بالمسجد النبوي

اطلع على وحدات التخزين وأنظمة التفريغ والتوزيع والضخ

بدأ المختصون بمركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتأكد من موثوقية أنظمة فلترة وتعقيم وتخزين مياه زمزم المباركة بالمسجد النبوي خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وكشف المتحدث باسم الهيئة طارق بن علي أباالخيل؛ عن زيارة فريق فني متخصص من المركز أخيراً وبالتنسيق مع مسؤولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة في وحدات الفلترة والتعقيم والتخزين الخاصة بمياه زمزم المباركة، وفق متطلبات برنامج الجودة والنوعية الخاص بمراقبة أداء محطات الفلترة والتعقيم والتخزين ورصد مدى مطابقة مخرجاتها مع معايير الجودة الخاصة بمياه زمزم المباركة التي يتم توفيرها وتوزيعها على زوّار المسجد النبوي.

وأضاف أباالخيل؛ أنه جرى خلال الجولة رصد كفاءة أداء الفلاتر الميكرونية الموجودة ضمن المحطات والتأكد من مطابقة معدلات الضغوط التشغيلية لها مع المعايير التصميمية الخاصة بها لضمان عدم انسداد مساماتها بالشوائب، كما تم رصد معدلات التعرض للجرعة الإشعاعية الخاصة بأعمال التعقيم الحيوي الفيزيائي لمياه زمزم المباركة باستخدام وحدات الأشعة فوق البنفسجية ومطابقة ذلك مع معدلات الجرعات الإشعاعية الموصى بها لتعقيم المياه، إضافة إلى الاطلاع على وحدات التخزين وأنظمة التفريغ والتوزيع والضخ والتأكد من جاهزيتها وتناغم أدائها.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت أيضاً متابعة أعمال تعبئة حافظات مياه زمزم التي يتم توزيعها داخل المسجد النبوي والتأكد من أعمال التنظيف والتعقيم الخاصة بها وآلية التعبئة، بجانب القيام على زيارة مختبر التحاليل الميكروبية في الموقع ومتابعة أداء فرق أخذ العيّنات ونقلها وتجهيزها ومراجعة طرق أخذ قياسات العيّنات المخبرية ومطابقة ذلك مع طرق العمل الموصى بها وفق المواصفات الدولية والمحلية القياسية الخاصة بتلك الأعمال.

وتبين من خلال الجولة التزام العاملين بالإجراءات المتبعة، وتم التأكد من كفاءة أداء أنظمة الفلترة والتعقيم والتخزين وملاءمة مخرجاتها وجاهزيتها خلال هذه الجولة.