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قرارات وتكليفات جديدة بإمارة منطقة حائل

"الغصاب" للشؤون الإدارية والمالية و"البشير" للمشتريات

أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عددًا من القرارات الإدارية التنظيمية في إدارات الإمارة، شملت تكليف فؤاد بن فهد الغصاب مديراً عام للشؤون الإدارية والمالية، وفهد بن محمد البشير مديرًا لإدارة المشتريات.

فيما شملت القرارات: تكليف فهد بن صنيدح الصنيدح مديراً لإدارة المستشارين، وماجد بن نايف القنون مساعداً للمدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

‫وتضمنت التكليفات أيضاً: تكليف حريد بن فيصل الفيصل مديراً لإدارة الموارد البشرية، وسالم بن صالح المطلق مديراً لإدارة المالية، وخالد بن سعود الوجعان مديراً لإدارة الشؤون العامة، ومتعب بن مفضي الحربي مديرًا لإدارة المستودعات.

إمارة منطقة حائل

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قرارات وتكليفات جديدة بإمارة منطقة حائل
سبق

أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عددًا من القرارات الإدارية التنظيمية في إدارات الإمارة، شملت تكليف فؤاد بن فهد الغصاب مديراً عام للشؤون الإدارية والمالية، وفهد بن محمد البشير مديرًا لإدارة المشتريات.

فيما شملت القرارات: تكليف فهد بن صنيدح الصنيدح مديراً لإدارة المستشارين، وماجد بن نايف القنون مساعداً للمدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

‫وتضمنت التكليفات أيضاً: تكليف حريد بن فيصل الفيصل مديراً لإدارة الموارد البشرية، وسالم بن صالح المطلق مديراً لإدارة المالية، وخالد بن سعود الوجعان مديراً لإدارة الشؤون العامة، ومتعب بن مفضي الحربي مديرًا لإدارة المستودعات.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:20 PM

قرارات وتكليفات جديدة بإمارة منطقة حائل

"الغصاب" للشؤون الإدارية والمالية و"البشير" للمشتريات

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خالد السليمي - حائل
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أصدر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عددًا من القرارات الإدارية التنظيمية في إدارات الإمارة، شملت تكليف فؤاد بن فهد الغصاب مديراً عام للشؤون الإدارية والمالية، وفهد بن محمد البشير مديرًا لإدارة المشتريات.

فيما شملت القرارات: تكليف فهد بن صنيدح الصنيدح مديراً لإدارة المستشارين، وماجد بن نايف القنون مساعداً للمدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

‫وتضمنت التكليفات أيضاً: تكليف حريد بن فيصل الفيصل مديراً لإدارة الموارد البشرية، وسالم بن صالح المطلق مديراً لإدارة المالية، وخالد بن سعود الوجعان مديراً لإدارة الشؤون العامة، ومتعب بن مفضي الحربي مديرًا لإدارة المستودعات.

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