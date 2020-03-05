هل تعرف متلازمة "بارتر" وأنواعها وعلاجها؟.. سعوديون مصابون يطلبون الرعاية!

تضطر الأسر إلى إجراء تحليل جيني على حسابهم للتشخيص يتكلف ما بين 10 إلى 15 ألفًا

على الرغم من ندرة الإصابة بها حول العالم؛ إلا أن المملكة سجلت إصابات عديدة بمتلازمة "بارتر" والتي تعود تسميتها للطبيب الأمريكي "فردريك بارتر" عندما وصف للمرة الأولى مرضى يعانون من هذه المتلازمة سنة 1960م.

ومتلازمة "بارتر" هي عبارة عن عيب موروث نادر في الطرف الصاعد لعروة "هنلي" في الكلية، وتتسبب في فقدان الأملاح عن طريق البول، ونقص بوتاسيوم الدم، وانخفاض حموضة الدم، وضغط دم ما بين المرتفع والسوي والمنخفض، ومستويات كالسيوم في البول ما بين السوية والمرتفعة.

وتصنف المتلازمة لثلاثة أشكال سريرية: الأول نمط ما قبل الولادة، وتبدأ أعراضها وتأثيراتها قبل الولادة، وهي حالة خطيرة وقد تكون مهددة للحياة؛ حيث لا ينمو الأطفال المصابون بها كما يجب في الرحم، أو قد تحدث ولادة باكرة جدًّا، وفي الغالب يصاب هؤلاء بالصمم الحسي أو إعاقة ذهنية وحركية.

والشكل الثاني هو النمط الكلاسيكي، ويبدأ عادةً في الطفولة المبكرة، وهو ليس بنفس خطورة النمط السابق؛ لكنه يمكن أن يؤثر على النمو ويسبب تأخرًا في التطور الروحي الحركي، وثالثها متلازمة "جيتلمان" التي تُعد نمطًا فرعيًّا من متلازمة "بارتر"، وتميل لأن تحدث بشكل متأخر، ابتداءً من عمر 6 سنوات عادةً.

وقال المواطن أحمد بن علي العمري، والد إحدى المصابات التي تسبب لها المرض بالفشل الكلوي منذ سن الرابعة ومؤسس منصة صوت متلازمة "بارتر" لـ"سبق": إنه تَفَاجأ بوجود حالات عديدة من مختلف مناطق المملكة بمختلف الأعمار، تواصلت معه منذ إطلاق المنصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في يونيو الماضي؛ مشيرًا إلى أنه تَوَاصل مع وزارة الصحة لتوضيح بيانات المصابين بهذا المرض والاستفسار عن الخدمات الخاصة المقدمة لهم كبقية المصابين بالمتلازمات النادرة، ولم يحصل على معلومة.

وأوضح "العمري" أن ذوي المصابين بمتلازمة بارتر يواجهون مصاعب مختلفة في رعاية أبنائهم؛ مضيفًا أن أبرز المشاكل التي تواجههم تكمن في عدم وجود الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع هذا المرض؛ خصوصًا أطباء المحافظات والمدن الصغيرة؛ نظرًا لندرته وعدم الإلمام التام بدقائقه التي تؤثر بشكل سلبي على المريض، بجانب عدم توفير الأجهزة الطبية المساعدة للمصابين نظرًا لارتفاع تكلفتها؛ حيث يحتاج المرضى لإجراء التحاليل بشكل متكرر لقياس نسبة الأملاح في الدم؛ لافتًا إلى أن أُسَر المصابين يضطرون إلى إجراء التحليل الجيني في كثير من الحالات على حسابهم الشخصي لتشخيص الإصابة بشكل قطعي، وتتراوح قيمة هذا التحليل ما بين 10- 15 ألف ريال.

وأبدى "أحمد العمري" استغرابه من عدم تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمرض متلازمة "بارتر" ضمن الأمراض النادرة المشمولة بدعم التأهيل الشامل؛ حيث يتم دعم الأعراض الجانبية التي تسببها المتلازمة؛ كالإعاقة الحركية أو الذهنية أو السمعية، متجاهلين السبب الرئيسي وهي المتلازمة التي هي الأولى بالدعم والتأهيل.

من جهته، تحدّث الدكتور "فاضل الرويعي" استشاري أمراض الكلى والباطنة والأستاذ المساعد في الطب الباطني، عن المتلازمة عبر حسابه في "تويتر"؛ مبينًا أن المتلازمة تُعَد من الأمراض الوراثية النادرة التي تنتج عن طفرة جينية لأحد القنوات في الأنابيب الكلوية؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة الكليتين على الاحتفاظ بالأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم؛ مشيرًا إلى أن هناك عدة أنواع لمتلازمة "بارتر" تعتمد على نوع الطفرة الجينية ووقت تشخيص المرض.

وبيّن أن الأعراض متشابهة بين متلازمة بارتر ومتلازمة "جيتلمان" وهي: الإحساس بالعطش، والجفاف، والخمول، وفي بعض الأوقات تشنجات، وعدم القدرة على الحركة، ويصاحب المتلازمة زيادة الكالسيوم في البول؛ مما قد ينتج عنه تكلّس بالكليتين.

وعن العلاج، كشف "الرويعي" أن العلاج يكون بتعويض أملاح الصوديوم وكذلك البوتاسيوم بكميات كبيرة جدًّا، وفي بعض الأحيان نستخدم بعض أدوية الضغط التي تقلل فقدان البوتاسيوم بالبول، ونادرًا استخدام بعض أدوية مسكنات الآلام غير الستيرويدية.

وأفاد بأن المتلازمة في حد ذاتها لا تسبب الفشل الكلوي؛ ولكن عدم القدرة على تصحيح مستوى البوتاسيوم للحد الطبيعي؛ ينتج عنه حدوث تليف بطيء يؤدي للفشل الكلوي، أما من يكون عنده مستوى البوتاسيوم طبيعيًّا؛ فلا يصل للفشل الكلوي.

وقال "الرويعي": "في حالة حدوث الفشل الكلوي للمريض المصاب بمتلازمة بارتر أو متلازمة جيتلمان، تظل زراعة الكلية هي الحل الأمثل بعد زراعة الكلية، والكلية المزروعة تحافظ على مستوى البوتاسيوم وبقية الأملاح؛ مما يعنى علاج الفشل الكلوي والشفاء من المتلازمة"؛ متوقعًا أن يكون هناك في المستقبل علاج جيني يُصلح الجين المتضرر ويعالج المرض، وزاد: "لكن لا أعلم متى يكون ذلك".