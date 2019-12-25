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"عون": الحكومة الجديدة مؤلفة وليست مكلفة.. نتمنى أن تكون هدية رأس السنة

قال: ستعبر عن كل اللبنانيين.. ونطمح لخروج البلاد من أزمته قريبًا

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة؛ هو التأليف وليس التكليف؛ مشددًا على أنها ستكون حكومة لكل اللبنانيين.

وقال "عون" صباح اليوم الأربعاء بحسب "سبوتنيك عربي": "نتمنى أن يخرج لبنان من أزمته قريبًا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة".

وأضاف: "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وستكون لكل اللبنانيين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان سعد الحريري قد قدّم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حال تمكّن "دياب" من تشكيل الحكومة الجديدة؛ فإنها ستواجه تحديين أساسيين؛ الأول هو تحديد رد فعل الحراك الشعبي تجاهها، في ظل تشعب الاتجاهات داخل هذا الحراك المفتقد إلى القيادة المركزية، والثاني هو اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور الخطير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون": الحكومة الجديدة مؤلفة وليست مكلفة.. نتمنى أن تكون هدية رأس السنة
سبق

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة؛ هو التأليف وليس التكليف؛ مشددًا على أنها ستكون حكومة لكل اللبنانيين.

وقال "عون" صباح اليوم الأربعاء بحسب "سبوتنيك عربي": "نتمنى أن يخرج لبنان من أزمته قريبًا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة".

وأضاف: "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وستكون لكل اللبنانيين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان سعد الحريري قد قدّم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حال تمكّن "دياب" من تشكيل الحكومة الجديدة؛ فإنها ستواجه تحديين أساسيين؛ الأول هو تحديد رد فعل الحراك الشعبي تجاهها، في ظل تشعب الاتجاهات داخل هذا الحراك المفتقد إلى القيادة المركزية، والثاني هو اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور الخطير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:57 PM

"عون": الحكومة الجديدة مؤلفة وليست مكلفة.. نتمنى أن تكون هدية رأس السنة

قال: ستعبر عن كل اللبنانيين.. ونطمح لخروج البلاد من أزمته قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة؛ هو التأليف وليس التكليف؛ مشددًا على أنها ستكون حكومة لكل اللبنانيين.

وقال "عون" صباح اليوم الأربعاء بحسب "سبوتنيك عربي": "نتمنى أن يخرج لبنان من أزمته قريبًا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة".

وأضاف: "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وستكون لكل اللبنانيين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تكليف حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان سعد الحريري قد قدّم استقالته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حال تمكّن "دياب" من تشكيل الحكومة الجديدة؛ فإنها ستواجه تحديين أساسيين؛ الأول هو تحديد رد فعل الحراك الشعبي تجاهها، في ظل تشعب الاتجاهات داخل هذا الحراك المفتقد إلى القيادة المركزية، والثاني هو اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور الخطير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

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