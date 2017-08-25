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النصر: غدًا انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة النادي المستقبلية

يعقد نادي النصر، غدًا الأربعاء، جمعيته العمومية العادية عند الساعة السادسة مساء، وسيكون الاجتماع عن بعد.

ووجهت إدارة النادي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية للأعضاء، وذلك عن طريق منصّة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيلها.

وسيتم خلال الاجتماع عرض الميزانية المدققة من 1/ 7/ 2020 وحتى 30/ 6/ 2021، وعرض بيان الالتزامات المالية على النادي حتى تاريخ 30/ 06/ 2021، وكذلك عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة، وخطة النادي المستقبلية.

كما ستتم مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.

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النصر: غدًا انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة النادي المستقبلية
سبق

يعقد نادي النصر، غدًا الأربعاء، جمعيته العمومية العادية عند الساعة السادسة مساء، وسيكون الاجتماع عن بعد.

ووجهت إدارة النادي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية للأعضاء، وذلك عن طريق منصّة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيلها.

وسيتم خلال الاجتماع عرض الميزانية المدققة من 1/ 7/ 2020 وحتى 30/ 6/ 2021، وعرض بيان الالتزامات المالية على النادي حتى تاريخ 30/ 06/ 2021، وكذلك عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة، وخطة النادي المستقبلية.

كما ستتم مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:18 PM

النصر: غدًا انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة النادي المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد نادي النصر، غدًا الأربعاء، جمعيته العمومية العادية عند الساعة السادسة مساء، وسيكون الاجتماع عن بعد.

ووجهت إدارة النادي الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية للأعضاء، وذلك عن طريق منصّة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بتفاصيلها.

وسيتم خلال الاجتماع عرض الميزانية المدققة من 1/ 7/ 2020 وحتى 30/ 6/ 2021، وعرض بيان الالتزامات المالية على النادي حتى تاريخ 30/ 06/ 2021، وكذلك عرض الميزانية التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة، وخطة النادي المستقبلية.

كما ستتم مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.

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