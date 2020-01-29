هيئة الرياضة تُسقط عضوية رئيس النادي الأهلي.. وتفتح باب الترشح للرئاسة
قررت هيئة الرياضة إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي.
وقالت في بيان: "إنه إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن القيام بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية للنادي، وبعد اكتمال التحقيق، فقد أصدرت القرارات الآتية:
١- إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي.
٢- إسقاط عضوية محمد الجهني عضو الجمعية العمومية، ومنعه من أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.
٣- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف لاتحاد القدم.
٤- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير".
هيئة الرياضة
رئي الأهلي
أحمد الصائغ
إسقاط عضوية أحمد الصائغ
هيئة الرياضة تُسقط عضوية رئيس النادي الأهلي.. وتفتح باب الترشح للرئاسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-29
قررت هيئة الرياضة إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي.
وقالت في بيان: "إنه إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن القيام بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية للنادي، وبعد اكتمال التحقيق، فقد أصدرت القرارات الآتية:
١- إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي.
٢- إسقاط عضوية محمد الجهني عضو الجمعية العمومية، ومنعه من أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.
٣- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف لاتحاد القدم.
٤- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير".
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:44 AM
هيئة الرياضة تُسقط عضوية رئيس النادي الأهلي.. وتفتح باب الترشح للرئاسة
قررت هيئة الرياضة إسقاط عضوية أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي.
وقالت في بيان: "إنه إلحاقًا بالبيان السابق الذي تضمن القيام بالتحقيق فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية للنادي، وبعد اكتمال التحقيق، فقد أصدرت القرارات الآتية:
١- إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي.
٢- إسقاط عضوية محمد الجهني عضو الجمعية العمومية، ومنعه من أي نشاط رياضي لثلاث سنوات.
٣- إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف لاتحاد القدم.
٤- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير".