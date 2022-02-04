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شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تبوك شرطة تبوك كيابل النيابة العامة

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شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:18 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:40 PM

شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات

تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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1,128

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,542
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

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