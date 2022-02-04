صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات
تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.تبوك شرطة تبوك كيابل النيابة العامة
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شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركاتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-04
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:18 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:40 PM
شرطة تبوك تلقي القبض على مواطنين سرقا كيابل نحاسية من أبراج إحدى الشركات
تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين سرقا كيابل نحاسية تزن (200) كيلو جرام من أبراج إحدى الشركات، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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