خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء الجمهورية التونسية

بحثا أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم في مقر إقامته في تونس، رئيس وزراء الجمهورية التونسية يوسف الشاهد.

ورحب "الشاهد" بخادم الحرمين الشريفين في تونس، عاداً هذه الزيارة تاريخية، فيما أبدى الملك سعادته بزيارة تونس، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

عقب ذلك، تم بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب التونسي، وزير الخارجية خميس الجهيناوي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وزيرة الشباب والرياضة وزيرة الصحة بالنيابة سنيا بالشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء طارق بن سليم.