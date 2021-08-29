النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب

حَظِيت برحلة خاصة فوق التلال السويسرية

"طارت الأبقار فوق جبال الألب"؛ فقد حَظِيت 10 أبقار برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب للجبال في سويسرا؛ وذلك قبل انعقاد مهرجان خاصة باستعراض الماشية.

وأظهر مقطع فيديو نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد نُقلت 10 أبقار مصابات بهذه الطريقة.

وأشار جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار، إلى أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة، ونظرًا لأن عددًا من الأبقار مصاب؛ لذلك لا يتعين عليها السير طوال الطريق حفاظًا على صحتها".

وأضاف أرنولد: "لم أسأل بقرة كيف تشعر بعد هذه الرحلة؛ لأنها لا تستطيع الإجابة؛ لكنها كانت مجرد رحلة قصيرة هادئة. لم ألاحظ أي فرق بين تلك التي تطير وتلك التي تسير بشكل طبيعي".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ستتوجه الأبقار بعد تجمعها في أحد المواقع إلى قرية "أرنربودن" في جبال الألب؛ حيث يقيم المزارعون مهرجانًّا سنويًّا للماشية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب
سبق

"طارت الأبقار فوق جبال الألب"؛ فقد حَظِيت 10 أبقار برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب للجبال في سويسرا؛ وذلك قبل انعقاد مهرجان خاصة باستعراض الماشية.

وأظهر مقطع فيديو نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد نُقلت 10 أبقار مصابات بهذه الطريقة.

وأشار جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار، إلى أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة، ونظرًا لأن عددًا من الأبقار مصاب؛ لذلك لا يتعين عليها السير طوال الطريق حفاظًا على صحتها".

وأضاف أرنولد: "لم أسأل بقرة كيف تشعر بعد هذه الرحلة؛ لأنها لا تستطيع الإجابة؛ لكنها كانت مجرد رحلة قصيرة هادئة. لم ألاحظ أي فرق بين تلك التي تطير وتلك التي تسير بشكل طبيعي".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ستتوجه الأبقار بعد تجمعها في أحد المواقع إلى قرية "أرنربودن" في جبال الألب؛ حيث يقيم المزارعون مهرجانًّا سنويًّا للماشية.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:45 AM

طارت الأبقار فوق جبال الألب.. وهذا سر الفيديو الغريب

حَظِيت برحلة خاصة فوق التلال السويسرية

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
4,735

"طارت الأبقار فوق جبال الألب"؛ فقد حَظِيت 10 أبقار برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب للجبال في سويسرا؛ وذلك قبل انعقاد مهرجان خاصة باستعراض الماشية.

وأظهر مقطع فيديو نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد نُقلت 10 أبقار مصابات بهذه الطريقة.

وأشار جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار، إلى أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة، ونظرًا لأن عددًا من الأبقار مصاب؛ لذلك لا يتعين عليها السير طوال الطريق حفاظًا على صحتها".

وأضاف أرنولد: "لم أسأل بقرة كيف تشعر بعد هذه الرحلة؛ لأنها لا تستطيع الإجابة؛ لكنها كانت مجرد رحلة قصيرة هادئة. لم ألاحظ أي فرق بين تلك التي تطير وتلك التي تسير بشكل طبيعي".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ستتوجه الأبقار بعد تجمعها في أحد المواقع إلى قرية "أرنربودن" في جبال الألب؛ حيث يقيم المزارعون مهرجانًّا سنويًّا للماشية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة