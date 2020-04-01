متحدث الأمن العام: تلقينا 37 ألف بريد إلكتروني للتنقل ووافقنا على 300 حالة

قال: سنشكّل هيئةً للفصل في مخالفات منع التجول بكل منطقة لدراسة الاعتراضات

ناشد متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، اليوم، الجميع بعدم التجوّل، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية، كاشفاً عن تلقي 37 ألف بريد إلكتروني للتنقل، وتمت الموافقة على 300 طلب منها؛ لظروفهم الطارئة والاستثنائية.

وقال في الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": استقبلنا عبر البريد طلبات كثيرة ومعظمها يمكن تأجيلها، وتلقينا خلال 3 أيام مضت، 37 ألف بريد إلكتروني، تمت دراستها وجزء كبير منها اعتذرنا لمقدميها لإمكانية تأجيلها، وهناك طلبات تمت الموافقة عليها بلغت 300 حالة مؤكدة.

وتابع: نلمس تعاوناً إيجابياً خلال وقت #منع_التجول وندعو الجميع للالتزام حتى في فترات السماح بالتجول وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وكشف أنه سيتم تشكيل هيئة للفصل في مخالفات منع التجول بكل منطقة؛ لدراسة الاعتراضات، مبيناً أن مدة الاعتراض على مخالفة #منع_التجول شهر واحد.