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"البيئة": أمطار صامطة الأعلى غزارة بـ111ملم تليها أبوعريش والعارضة

الأرصاد توقعت استمرار الأمطار على محافظات جازان حتى مساء الأربعاء

كشفت وزارة البيئة والمياه عن كمية الأمطار التي ضربت منطقة جازان أمس الثلاثاء، حيث جاءت محافظة صامطة الأعلى بكمية 111,4ملم تلتها في الغزارة أبوعريش بـ93.2 وبلغت في الريث الأقل بـ11.2ملم.

وأوضحت الوزارة أن الأمطار بلغت غزارتها في صبيا 37.2 ملم وفي ضمد 82.8 والعارضة 90.40 وبيش 27 ملم، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها على منطقة جازان والتي أسفرت عن جرف مركبة وفقدان خمسة من عائلة واحدة وقطع التيار وبعض الطرق وغرق عدد من المنازل وحدوث التماسات كهربائية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار حتى مساء اليوم الأربعاء ما بين متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد وسيول وانعدام الرؤية على عدد من المحافظات: أبوعريش أحد المسارحة الحرث الدائر الدرب الريث الطوال العارضة العيدابي بيش صامطة صبيا ضمد.

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"البيئة": أمطار صامطة الأعلى غزارة بـ111ملم تليها أبوعريش والعارضة
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه عن كمية الأمطار التي ضربت منطقة جازان أمس الثلاثاء، حيث جاءت محافظة صامطة الأعلى بكمية 111,4ملم تلتها في الغزارة أبوعريش بـ93.2 وبلغت في الريث الأقل بـ11.2ملم.

وأوضحت الوزارة أن الأمطار بلغت غزارتها في صبيا 37.2 ملم وفي ضمد 82.8 والعارضة 90.40 وبيش 27 ملم، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها على منطقة جازان والتي أسفرت عن جرف مركبة وفقدان خمسة من عائلة واحدة وقطع التيار وبعض الطرق وغرق عدد من المنازل وحدوث التماسات كهربائية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار حتى مساء اليوم الأربعاء ما بين متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد وسيول وانعدام الرؤية على عدد من المحافظات: أبوعريش أحد المسارحة الحرث الدائر الدرب الريث الطوال العارضة العيدابي بيش صامطة صبيا ضمد.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:47 AM

"البيئة": أمطار صامطة الأعلى غزارة بـ111ملم تليها أبوعريش والعارضة

الأرصاد توقعت استمرار الأمطار على محافظات جازان حتى مساء الأربعاء

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قاسم الخبراني - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه عن كمية الأمطار التي ضربت منطقة جازان أمس الثلاثاء، حيث جاءت محافظة صامطة الأعلى بكمية 111,4ملم تلتها في الغزارة أبوعريش بـ93.2 وبلغت في الريث الأقل بـ11.2ملم.

وأوضحت الوزارة أن الأمطار بلغت غزارتها في صبيا 37.2 ملم وفي ضمد 82.8 والعارضة 90.40 وبيش 27 ملم، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها على منطقة جازان والتي أسفرت عن جرف مركبة وفقدان خمسة من عائلة واحدة وقطع التيار وبعض الطرق وغرق عدد من المنازل وحدوث التماسات كهربائية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الأمطار حتى مساء اليوم الأربعاء ما بين متوسطة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد وسيول وانعدام الرؤية على عدد من المحافظات: أبوعريش أحد المسارحة الحرث الدائر الدرب الريث الطوال العارضة العيدابي بيش صامطة صبيا ضمد.

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