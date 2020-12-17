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أهالي "الكلية" بالقنفذة: تعطل الاتصال يعزلنا.. والاختبارات على الأبواب

ناشدوا "هيئة الاتصالات" و"التعليم" التدخل لإصلاح البرج

أبدى سكان قرية الكلية التابعة لمركز القوز، على بعد 20 كيلومترًا جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من تعطل برج الاتصالات الذي يعتمدون عليه بشكل كامل في اتصالاتهم الهاتفية والإنترنت، وذلك في ظل عدم تجاوبهم مع شكاويهم المتكررة، حسب إفادتهم لـ"سبق".

وأكدوا أنهم رفعوا أخيرًا الشكوى رقم 1-1288544175479، وشكوى أخرى برقم 1-1288347085499، إلا أنه تم إغلاقها دون تشغيل البرج الذي يغذي القرية، ويحمل الرقم ZMC212.

وأضاف السكان أن أبناءهم يواجهون صعوبة بالغة في الدخول للمنصة التعليمية، خصوصًا أن الاختبارات على الأبواب، وناشدوا عبر "سبق" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم، التدخل لإصلاح البرج الذي يغذي القرية قبل انطلاق الاختبارات مطلع الأسبوع المقبل.

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أهالي "الكلية" بالقنفذة: تعطل الاتصال يعزلنا.. والاختبارات على الأبواب
سبق

أبدى سكان قرية الكلية التابعة لمركز القوز، على بعد 20 كيلومترًا جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من تعطل برج الاتصالات الذي يعتمدون عليه بشكل كامل في اتصالاتهم الهاتفية والإنترنت، وذلك في ظل عدم تجاوبهم مع شكاويهم المتكررة، حسب إفادتهم لـ"سبق".

وأكدوا أنهم رفعوا أخيرًا الشكوى رقم 1-1288544175479، وشكوى أخرى برقم 1-1288347085499، إلا أنه تم إغلاقها دون تشغيل البرج الذي يغذي القرية، ويحمل الرقم ZMC212.

وأضاف السكان أن أبناءهم يواجهون صعوبة بالغة في الدخول للمنصة التعليمية، خصوصًا أن الاختبارات على الأبواب، وناشدوا عبر "سبق" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم، التدخل لإصلاح البرج الذي يغذي القرية قبل انطلاق الاختبارات مطلع الأسبوع المقبل.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:51 PM

أهالي "الكلية" بالقنفذة: تعطل الاتصال يعزلنا.. والاختبارات على الأبواب

ناشدوا "هيئة الاتصالات" و"التعليم" التدخل لإصلاح البرج

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حسن العيسي - القنفذة
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أبدى سكان قرية الكلية التابعة لمركز القوز، على بعد 20 كيلومترًا جنوب محافظة القنفذة، استياءهم من تعطل برج الاتصالات الذي يعتمدون عليه بشكل كامل في اتصالاتهم الهاتفية والإنترنت، وذلك في ظل عدم تجاوبهم مع شكاويهم المتكررة، حسب إفادتهم لـ"سبق".

وأكدوا أنهم رفعوا أخيرًا الشكوى رقم 1-1288544175479، وشكوى أخرى برقم 1-1288347085499، إلا أنه تم إغلاقها دون تشغيل البرج الذي يغذي القرية، ويحمل الرقم ZMC212.

وأضاف السكان أن أبناءهم يواجهون صعوبة بالغة في الدخول للمنصة التعليمية، خصوصًا أن الاختبارات على الأبواب، وناشدوا عبر "سبق" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم، التدخل لإصلاح البرج الذي يغذي القرية قبل انطلاق الاختبارات مطلع الأسبوع المقبل.

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