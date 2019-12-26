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مع أعرق جامعات العالم.. التقديم على برنامج "نيوم" للابتعاث مطلع 2020

منح دراسية لـ250 طالباً وطالبةً.. موقع إلكتروني خاص للتسجيل والإعلان عنه قريباً

أوضحت شركة "نيوم" أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه أمس بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين مطلع عام 2020.

وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع. وسيوفر البرنامج منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبةً من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة "نيوم" محمد بن عطالله التويجري أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن يتم إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.

وأضاف "التويجري": "نحاول جاهدين أن نُلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في "نيوم" بالبرنامج، حيث لم يتبقّ سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة. وسوف يتم فتح أبواب القبول لهم مجدداً في الفصول الدراسية اللاحقة، حيث إن العمل في البرنامج مستمر، ولن يتوقف عند الدفعة الأولى".

برنامج نيوم للابتعاث نبوم جامعة الأمير مقرن جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع أعرق جامعات العالم.. التقديم على برنامج "نيوم" للابتعاث مطلع 2020
سبق

أوضحت شركة "نيوم" أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه أمس بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين مطلع عام 2020.

وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع. وسيوفر البرنامج منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبةً من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة "نيوم" محمد بن عطالله التويجري أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن يتم إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.

وأضاف "التويجري": "نحاول جاهدين أن نُلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في "نيوم" بالبرنامج، حيث لم يتبقّ سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة. وسوف يتم فتح أبواب القبول لهم مجدداً في الفصول الدراسية اللاحقة، حيث إن العمل في البرنامج مستمر، ولن يتوقف عند الدفعة الأولى".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:53 AM

مع أعرق جامعات العالم.. التقديم على برنامج "نيوم" للابتعاث مطلع 2020

منح دراسية لـ250 طالباً وطالبةً.. موقع إلكتروني خاص للتسجيل والإعلان عنه قريباً

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بدر الجبل - تبوك
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أوضحت شركة "نيوم" أن التقديم على برنامجها للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه أمس بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة، سوف يفتح أبوابه للدفعة الأولى من المتقدمين مطلع عام 2020.

وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع. وسيوفر البرنامج منحاً دراسية لـ250 طالباً وطالبةً من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة على مدى السنوات الثلاثة القادمة.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة "نيوم" محمد بن عطالله التويجري أن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس على أن يتم إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.

وأضاف "التويجري": "نحاول جاهدين أن نُلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في "نيوم" بالبرنامج، حيث لم يتبقّ سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة. وسوف يتم فتح أبواب القبول لهم مجدداً في الفصول الدراسية اللاحقة، حيث إن العمل في البرنامج مستمر، ولن يتوقف عند الدفعة الأولى".

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