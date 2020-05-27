أسهمت الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر، تسبّب في فقده حركة المشي والكلام؛ حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15. وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد سبق له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام، وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي، وبعد مرور أربعة أشهر استطاع أن يخطو أولى خطواته، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.

مستشفى الرس تنهي معاناة مريض من عدم القدرة على المشي والكلام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-27 أسهمت الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر، تسبّب في فقده حركة المشي والكلام؛ حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15.



وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد سبق له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام، وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي، وبعد مرور أربعة أشهر استطاع أن يخطو أولى خطواته، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 06:15 PM

مستشفى الرس تنهي معاناة مريض من عدم القدرة على المشي والكلام إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر





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أسهمت الخطة العلاجية التي وضعها فريق العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى الرس العام، في إنهاء معاناة مريض 14 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير قبل خمسة أشهر، تسبّب في فقده حركة المشي والكلام؛ حيث أُصيب بكسور متعددة في أجزاء جسمه وبدرجة وعي 5 / 15.



وأوضح الفريق المعالج أن المريض حضر للمستشفى بعد حادث سير نتج عنه شلل نصفي كامل، وقد سبق له أن أجرى عمليات لتثبيت الكسور في أحد المستشفيات دون القدرة على المشي أو الكلام، وبعد معاينة الفريق المعالج لحالته ورسم الخطة العلاجية، أُخضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي، وبعد مرور أربعة أشهر استطاع أن يخطو أولى خطواته، مع القدرة على الكلام بصورة طبيعية.